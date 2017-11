Pepernoot of kruidnoot, wat is het verschil? Nadine Stolk ND

Bron: AD 3 thinkstock Nina kookt De kans is klein dat de Sint bij jou nog iets in het schoentje legt. Maar zelfs dan levert de komst van de goedheilig man nog voordelen op. Behalve de nostalgische herhalingen van Dag Sinterklaas op tv is er nog één enorm pluspunt aan deze periode: kruid- en pepernoten, die verleidelijk lonken in de winkelrekken. Maar wat is eigenlijk het verschil?

Op het eerste gezicht zijn de lekkernijen goed te onderscheiden, maar toch lopen velen van ons vast als ze gevraagd wordt welk plaatje er bij welke naam hoort. Het zit als volgt:

De pepernoot

De pepernoot is gemaakt van roggemeel. Je kunt hem herkennen aan zijn onregelmatige dobbelsteenvorm. Ook is de pepernoot zacht en taaier van textuur. Verder heeft hij een honingsmaak en wordt hij gekruid met anijs.

De kruidnoot

De kruidnoot zie je vaker door de lucht vliegen als Sinterklaas met zijn pieten op bezoek komt. Hij is een stuk harder en brosser dan de pepernoot, waardoor hij dan ook erg geschikt is om te gooien. De kruidnoot is gemaakt van tarwebloem en speculaaskruiden, oftewel: kaneel, kruidnagel, nootmuskaat, gemberpoeder, kardemon en witte peper.

In de kruidnoot zit dus peper, terwijl dit bij de pepernoot niet het geval is. Niet gek dus, dat ze verward worden. Verder is de lekkernij rond van vorm en als het ware platgeslagen aan één zijde. De naam kruidnoot is wat verwarrend, aangezien de kruidnoot zijn smaak niet aan de kruiden, maar specerijen te danken heeft.

