Elke dag vers Gesponsorde inhoud Patatje kapsalon maar dan niet vettig, wel voedzaam: zo doe je het Aangeboden door Lidl

24 februari 2020

12u00 0 Nina kookt Een patatje kapsalon kennen we allemaal: een heerlijke hoop frietjes, vlees, kaas, groenten en saus. Geen zin in zo’n vette hap? Maak de frietjes van zoete aardappel, de saus van yoghurt, ga voor vegetarisch gehakt et voilà: kidsproof én mager.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

1 ui, gesnipperd

4 lente-ui, in ringen

500 g zoete aardappel

2 teentjes knoflook

2 el citroen

200 g ijsbergsla, in reepjes

100 g kerstomaten, in kwartjes

2 el fijngehakte peterselie

1 tl paprikapoeder

150 g yoghurt op Griekse wijze

400 g vegetarisch gehakt

100 g geraspte kaas

4 el bloem

zonnebloemolie

peper en zout

Zo maak je het :

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Bekleed een bakplaat met aluminiumfolie en vet lichtjes in met zonnebloemolie.

2. Snij de zoete aardappel met schil in dunne frietjes. Hussel de frietjes met een scheutje olie, bloem en het paprikapoeder.

Verpreid alle frietjes op de bakplaat en zorg dat ze elkaar niet overlappen. Zet 20 minuten in de oven en draai de frietjes halverwege de baktijd om.

Haal ze daarna uit de oven en bestrooi met wat zout.

3. Maak ondertussen een sausje met de yoghurt, de uitgeperste look, het citroensap en een snuf zout.

Bak de ui in olie glazig. Voeg het vegetarische gehakt toe en bak krokant. Strooi er de helft van de geraspte kaas over en schep om.

4. Verdeel de zoete aardappelfrietjes over ovenvaste borden of kommen. Schep er het gehakt met de kaas op, kruid met peper en zout, bedruppel met de saus en eindig met ijsbergsla, kerstomaten en lente-ui. Bedruppel nogmaals met de saus. Strooi er de resterende kaas over en zet nog eens 2 minuten onder de grill. Werk af met de peterselie. Serveer met de resterende saus.

Zin in een dessert? Probeer dan deze pancakes met banaan!

Wil je de recepten en artikels van NINA KOOKT in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief!