Pascale Naessens tovert een koolhydraatarme kerstdis op tafel: “Doe altijd olijfolie bij het water als je groente kookt”

Op het menu staan een voorgerecht - bloemkoolpuree met foreleitjes en amandelschilfers - en een hoofdgerecht: lamskroon met witlof en pijnboompitten. Naessens begint met het voorgerecht. Ze snijdt de bloemkool in kleine stukjes. Een pannetje met een ruime bodem water staat al op het vuur. “Ik doe altijd olijfolie bij het water als ik groente kook. Dat geeft meer smaak aan de groente. Vergelijk het met in bouillon koken.”



Naessens drukt de verslaggever op het hart dat je bloemkool niet langer dan tien minuten moet koken. Het moet niet te papperig en slap worden. “Als je bloemkool te lang kookt, komen zwavelverbindingen vrij, waardoor de bloemkool gaat ruiken en de smaak minder wordt.”



In de tussentijd roostert ze de amandelschilfers een paar minuten in de oven. Ze giet de bloemkool af en pakt een stamper en een pak slagroom om de bloemkool verder te bewerken. “Je moet de bloemkool niet helemaal tot moes stampen, er moeten nog stukjes in zitten”, zegt ze terwijl ze nog een scheut slagroom bij de bloemkool doet. Even proeven en zout en peper naar smaak toevoegen en het gerecht nadert zijn voltooiing. “Nog wat foreleitjes erdoor en wat amandelschaafsel en bovenop een hoopje eitjes. Ziet er toch fantastisch uit zo?”

Het is een ongebruikelijke combinatie, maar het smaakt goed. Door de slagroom krijgt de bloemkool een zachte en toch intense smaak. Van bitterheid is niets te proeven, en de foreleitjes en de geschaafde amandelen combineren goed met de bloemkool. Ondanks de slagroom heeft het gerecht een opvallend licht karakter.

Lowcarb

Het gerechtje is geheel in lijn met haar visie op eten. Naessens’ recepten zijn lowcarb ofwel koolhydraatarm. “Ik gebruik geen snelle koolhydraten, zoals pasta, brood, aardappelen en rijst. Wel goede koolhydraten, zoals linzen, quinoa en fruit.” Ze compenseert het ontbreken van snelle koolhydraten met het gebruik van vetten.



Sommige voedingsdeskundigen zien het koolhydraatarme koken als een modegril die om de tien jaar opduikt, maar waarvan de verdiensten niet zijn bewezen. Jammer, vindt Naessens. “Alles wordt over één kam geschoren. Maar ieder mens is anders. De een komt aan van eten, de ander niet. Dus één advies voor iedereen is absurd.”



Hoogste tijd voor de lamskroon met witlof en pijnboompitten: net als het voorgerecht een combinatie van smaken die je niet vaak aantreft. “Ik ben altijd op zoek naar verrassende combinaties. Met gewone ingrediënten bijzondere gerechten maken. Daar heb ik talent voor.”



De lamskroon moet op kamertemperatuur zijn, benadrukt Naessens. “Dan kun je het opensnijden en vullen met de witlof en pijnboompitten.” Ze hecht veel waarde aan de kwaliteit van de ingrediënten. “Je hebt niet veel nodig, dus gebruik goede spullen. Koop vlees bij een goede slager en zorg dat de groenten vers zijn.”

Naessens snijdt een paar witlofstronken. “Ik haal het kontje er af. De harde kern hoef je er niet uit te snijden. Vroeger was de kern van witlof erg bitter, maar dat is eruit geteeld.” De witlof wordt in kleine stukjes gehakt. Een pan gaat op het vuur. “De witlof gaan we vijf minuten in de olijfolie bakken. De pijnboompitten kunnen erbij. Na vijf minuten een scheut balsamico-azijn erbij, peper en zout en een paar takjes tijm.”

Aanbraden

De heerlijk ruikende vulling wordt op het opengeklapte vlees gelegd. Dat wordt daarna teruggeslagen en met touwtjes vastgebonden. Zo lijkt het net een gevulde rollade, ook zo’n kerstklassieker. Een tweede pan gaat op het vuur. Daarin wordt de lamskroon een beetje aangebraden in een flinke schep roomboter. Zo krijgt het vlees een mooi kleurtje en schuift het niet meer helemaal rauw de oven in, met hier en daar nog een takje verse tijm.



“We snijden de overgebleven witlof in dunne plakjes van een centimeter en bakken die in de boter en olijfolie. Tussentijds een keer omdraaien zodat beide kanten mooi garen. Een paar minuten is voldoende.”



En zo staat tien minuten later het hoofdgerecht op de feestelijk gedekte eettafel. Ook hier die verrassende combinatie van ingrediënten die uitstekend uitpakt. De zoete tonen van de balsamico-azijn - ‘gebruik goede azijn die wat stroperig is’ - combineren goed met de wat bittere smaak van de witlof. Ook de pijnboompitten die licht zijn geroosterd in de pan vullen de witlof goed aan. En het lamsvlees is heerlijk mals en een beetje rood tot rosé.

Al met al hebben we een paar uurtjes in de keuken doorgebracht, met misschien een half uur zuivere kooktijd. En dat is precies de bedoeling, zegt Naessens. “Je moet niet uren in de keuken staan terwijl je gasten in de kamer zitten. Mijn motto is lekker en gezellig, en koken is gezelligheid.”

Recepten

Voorgerecht: Bloemkoolpuree met foreleitjes en amandelschilfers



Ingrediënten voor 2 personen

Moeilijkheidsgraad: 2/5



- ¼ bloemkool

- 1 potje foreleitjes

- 100 ml room

- handvol amandelschilfers



Bereidingswijze

Kook de bloemkoolroosjes gaar in water met een flinke scheut olijfolie voor de smaak, en wat peper en zout.



Hak de amandelschilfers grof en rooster ze in de oven of in een pan.



Giet het water van de bloemkool af, giet de room erbij en pureer. Laat de puree wat afkoelen tot ze lauw is voordat je de foreleitjes toevoegt. Want anders gaan de eitjes garen in de puree en worden ze hard.



Voeg vervolgens driekwart van de foreleitjes toe en roer ze door de puree.



Lepel de puree in kommetjes, strooi er wat amandelschilfers over en werk af met de rest van de foreleitjes.

Hoofdgerecht: Lamsrack opgevuld met witlof en pijnboompitten



Ingrediënten voor 2 personen

Moeilijkheidsgraad: 4/5



- 1 lamsrack

- 6 stronkjes witlof

- 2 eetlepels pijnboompitten

- balsamicoazijn

- paar takjes tijm



Bereidingswijze

Snijd de lamskroon ‘en portefeuille’ (zie tip).



Snijd twee stronkjes witlof fijn en verwijder het kontje. Bak het witlof samen met de pijnboompitten een vijftal minuten in olijfolie. Voeg een scheut balsamicoazijn toe, kruid met peper, zout en wat tijm en bak nog eens 2 minuten.



Vul de lamskroon op met het gebakken witlof, vouw hem dicht en bind hem dicht.



Bruin de lamskroon eerst in de pan in wat boter of kokosolie en laat hem dan nog een vijftal minuten verder garen in een voorverwarmde oven op 180° C. Leg er wat takjes tijm bij.



Snijd intussen de overige stronkjes witlof in plakjes van 1 centimeter en bak ze beetgaar in wat olijfolie of boter. Kruid met peper en zout. Verwijder de touwtjes van de lamskroon en snijd het vlees in plakjes. Leg er wat gebakken witlof bij en werk af met de takjes tijm.



Tip: en portefeuille

Leg de lamskroon op een werkvlak met het vlees naar boven. Snijd het dikke vlees in de lengte zo ver in dat je het kunt openklappen. Dan kun je er de vulling in doen. Daarna weer dichtklappen en met een touwtje vastbinden, net als een rollade. Eenmaal uit de oven snijd je de lamskroon per ribbetje in plakken.