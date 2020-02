Pancake Day! Smul van deze 9 verrassende recepten Redactie

25 februari 2020

17u06 0 Nina kookt De pannenkoeken van Maria Lichtmis zijn nog niet helemaal verteerd, of wij geven alweer een excuus om de lekkernij op je bord te toveren vandaag. Op de “vette dinsdag” voor Aswoensdag wordt volgens sommige tradities ook vaak de pannenkoekenpan bovengehaald. Wij zochten 9 verrassende receptjes uit.

1. Havermoutpannenkoeken

Ingrediënten voor 4 personen

500 g havermout

1 l melk

4 eieren

Topping naar keuze (agavesiroop, appel, blauwe bessen,...)



Bereiding

Mix de havermout in een blender tot je een soort van meel krijgt. Splits daarna de eieren en klop het eiwit op. Doe dat bij de havermout, samen met de melk en de eierdooiers en mix tot je een egaal beslag krijgt.



Verhit een braadpan of koekenpan op een een hoog vuur, en vet in met kokosolie. Gebruik een kleine pollepel om het beslag in de pan te gieten. Werk daarna af met de topping naar keuze.



2. Bananenpannenkoeken

Ingrediënten voor 4 personen

4 bananen

2 ei

1 flesje ahornsiroop



Bereiding

Prak drie bananen met een vork en voeg de eieren erbij. Mix door elkaar. Bananenpannenkoekjes zijn wel stukken kleiner dan de traditionele pannenkoeken. Anders vallen ze uit elkaar. Giet dus pannenkoekjes van zo'n 8-10 cm diameter in de hete pan.



Overgiet met de ahornsiroop en werk af met schijfjes banaan.



3. American Pancakes

Ingrediënten voor 4 personen

200 g patisseriebloem

1 eetlepel bakpoeder

1 eetlepel vanillesuilker

3 dl melk

50 g boter + een extra klontje boter

1 ei

1 vanillestokje

150 g bosbessen

flesje ahornsiroop

snuifje zout



Bereiding

Neem een mengkom en doe er de bloem, het bakpoeder, de vanillesuiker en een snuifje zout in. Snij de vanillestok overlangs in tweeën. Schraap met een mespunt alle zaadjes uit de peulhelften. Voeg ze toe aan de mengkom met droge ingrediënten.



Plaats een pannetje op een zacht vuur en smelt daarin de boter, inclusief een beetje extra boter om de pan mee in te vetten tijdens het bakken van de pannenkoeken.



Meet de juiste hoeveelheid melk af en split het ei vervolgens. Voeg het eigeel er alvast aan toe en klop het los in de melk. Schenk er ook de gesmolten boter bij. Hou een beetje gesmolten boter apart om later de bakpan in te vetten. Klop dan het eiwit op tot je een schuimige massa krijgt.



Meng alle droge ingrediënten met de handmixer of de garde. Schenk er geleidelijk aan het mengsel van melk, eigeel en boter bij. Ga door tot je een egaal beslag verkrijgt. Klop daarna het eiwit eronder. Let erop dat er geen klontertjes in zitten.



Verhit een braadpan of koekenpan op een matig tot een hoog vuur. Gebruik een kleine pollepel om het beslag in de pan te gieten. Amerikaanse pannenkoekjes zijn ongeveer 12 cm diameter groot. Strooi wat bosbessen over de pannenkoeken en werk opnieuw af met esdoornsiroop.

4. Oostenrijkse Frittatensuppe

Ingrediënten voor 4 personen

75 gram bloem

125 ml melk

2 eieren

flinke snuif zout

boter of olie

bieslook

1 liter rundsbouillon (of groentenbouillon voor de vegetariërs)



Bereiding

Meng de eieren met de bloem, de melk en een snuif zout. Klop tot je een deeg zonder klonters hebt. Bak het deeg tot pannenkoeken (ze mogen vrij dik zijn) in wat boter of olie. Een mooie goudbruine kleur is perfect.



Snijd lange reepjes van de pannenkoeken als ze wat afgekoeld zijn. Ongeveer 1 centimeter dikte. Giet de bouillon in een kom en voeg er wat reepjes pannenkoek aan toe. Werk af met vers gesneden bieslook.



5. Pannenkoeken met gerookte zalm

Ingrediënten voor 4 personen

125 g zelfrijzende bloem

220 ml melk

1 ei

bakboter

snuifje zout

300 gr gerookte zalm

1 potje roomkaas

peper en zout

2 el citroensap

1 el mierikswortel

eventueel: sla en kerstomaatjes



Bereiding

Meng de bloem, de melk, het ei en een snuifje zout tot je een glad beslag krijgt. Vet de pan in met wat boter en bak de pannenkoeken op een matig tot hoog vuur. Laat een 20-tal minuten afkoelen.



Mix dan de roomkaas met de mierikswortel, wat dille, citroensap en peper en zout. Bestrijk de koude pannenkoeken dan met de kaas, beleg met zalm en strijk er nog een laagje roomkaas over. Rol de pannenkoeken daarna dicht en serveer met wat sla en kerstomaatjes bijvoorbeeld.



6. Boekweitpannenkoeken met spinazie en ricotta

Ingrediënten voor 4 personen

150 gram boekweitmeel

3 dl rijstmelk

2 eitjes

Olijfolie

Snuifje zout

300 gram spinazie

1 potjes ricotta

100 gram Parmezaanse kaas

1 teentje look

Peper

Nootmuskaat



Bereiding

Meng het boekweitmeel met de eitjes, de rijstmelk en wat olijfolie met een mixer. Voeg een snuifje zout toe. Verhit een koekenpan, vet die in met olijfolie en bak daarna een viertal pannenkoeken.



Was de spinazie grondig en snijd de blaadjes in zo fijn mogelijke reepjes. Meng de spinazie met de ricotta in een kom en doe er vervolgens de geplette look, peper en zout en geraspte Parmezaanse kaas aan toe. Kruid nog verder af met nootmuskaat.



Smeer de pannenkoeken met (een dikke laag) vulling in en rol tenslotte toe.

7. Pannenkoeken met gehakt en champignons



Ingrediënten voor 4 personen

125 g zelfrijzende bloem

220 ml melk

1 ei

Bakboter

Snuifje zout

1 ajuin

Olijfolie

2 tenen knoflook

500 g gemengd gehakt

3 el room

1 doosje champignons

Peper

Zout



Bereiding

Meng de bloem, de melk, het ei en een snuifje zout tot je een glad beslag krijgt. Vet de pan in met wat boter en bak de pannenkoeken op een matig tot hoog vuur.



Maak de champignons schoon met keukenpapier en snijd ze in stukken. Snipper de ui. Verhit in een ruime koekenpan de olie en fruit de ui 5 min. Bak de champignons al omscheppend 5 min. mee. Pers de teentjes look, voeg toe aan de ui en champignons en bak nog 1 min.



Ondertussen bak je het gehakt in een andere pan. Voeg het gehakt daarna samen met de champignons en roer de look erdoor. Laat nog een beetje napruttelen op een laag vuur, terwijl je op smaak brengt met peper en zout.



Vul er de pannenkoeken mee, en serveren maar!



8. Pannenkoeken met buikspek en scampi

Ingrediënten voor 4 personen

4 lente-uitjes, fijngesnipperd, groen gedeelte

200 g bloem, rijst

2 kl kurkuma, poeder

100 g buikspek, in dunne plakjes

8 scampi's, gepeld en gehalveerd

40 g sojascheuten

1 ui, in ringen

1 sjalot, fijngesnipperd

4 lente-uitjes, fijngesnipperd

2 kl vissaus

1 el olie, plantaardige

peper en zout

Vinaigrette van vissaus

2 teentjes knoflook, geplet en fijngehakt

1 kl Spaanse peper, fijngehakt

4 el limoensap

4 el vissaus

2 el rietsuiker

Kruidensalade

70 g sla

1 lente-uitje, fijngesnipperd

1 handvol aziatische basilicum

1 handvol basilicum, japanse

1 bosje koriander, fijngehakt

1 bosje munt, fijngehakt



Bereiding

Maak een pannenkoekendeeg van de rijstbloem en 300 milliliter water. Roer er meteen ook het groen van de lente-ui en het kurkumapoeder door.



Doe het spek samen met de scampi's in een kom en breng op smaak met sjalot, het wit gedeelte van de lente-ui en vissaus. Kruid met peper en zeezout en roer om.



Verhit olie in een pannenkoekenpan en fruit hierin de helft van de uiringen. Voeg de helft van het buikspek toen en laat kort bakken. Doe er 4 scampi's bij. Draai na 1 minuut om en schenk er meteen een lepel van het beslag over. Laat 2 minuten garen onder deksel. Bestrooi met de helft van de sojascheuten en laat afgedekt nog eventjes bakken. Herhaal dit voor de tweede pannenkoek.



Leg de pannenkoek gevouwen op een bord en serveer de vinaigrette van vissaus en kruidensalade apart.





9. Marokkaanse dessertpannenkoeken

Ingrediënten voor 4 personen

100 g bloem

1 ei

250 g melk

75 g boter

2 kl kaneel

1 snufje zout

2 abrikozen

2 perziken

1 el honing

Kokosroom

Kokosschilfers

Oranjebloesemwater



Bereiding

Klop het ei los. Meng met de helft van de melk en de gezeefde bloem. Roer goed tot er geen klonters meer zijn. Voeg dan de rest van de melk toe en het zout. Roer tot je een homogeen beslag hebt.



Snij vervolgens de abrikozen en perzik in stukjes en laat die stoven in een klein beetje boter en honing. Blus daarna deze topping met een scheutje oranjebloesemwater. Bak de pannenkoeken goudbruin, leg het fruit er bovenop en werk af met wat kokosroom en schilfers.