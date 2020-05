Paella por favor: 3 x de lekkerste recepten

De allerbeste paella, traditioneel bereid boven een houtgestookt vuur, at foodie Sonja Peeters drie jaar geleden in Valencia, in Casa Carmela. Klassiek wordt het gerecht bereid met kip en konijn, maar de variaties om het thuis te maken, zijn eindeloos. Dit zijn haar drie favoriete recepten. Smullen maar!

1. EXOTISCH: EENPANSRIJST MET DORADE

Voor 4 personen • 50 minuten

• 4 teentjes knoflook, geperst • 4 el geraspte gember • zonnebloemolie • peper en zout • 4 doradefilets • 2 uien, gesnipperd • 1 chilipeper, fijngesneden • 1 tl gedroogde tijm • 1 tl komijnpoeder • 2 tl currypoeder • 1 tl gerookt paprikapoeder • 2 el tomatenpuree • 4 romatomaten, gehakt • 2 wortelen, in blokjes • 2 blaadjes laurier • 350 g langkorrelige rijst • 650 ml groentebouillon

Zo ga je te werk

1> Meng de helft van de knoflook met 2 eetlepels gember en een scheutje olie. Kruid met peper en zout. Wentel er de visfilets door, dek af en zet koel.

2> Bak de ui glazig in olie. Voeg de resterende knoflook en gember en de chilipeper toe. Roerbak 1 minuut. Doe er de gedroogde kruiden bij en bak nog even verder. Schep er de tomatenpuree onder en laat nog 1 minuut bakken. Voeg de tomaten, wortelen en laurier toe en kruid met wat zout.

3> Schep de rijst onder de groenten en blus met twee derde van de bouillon. Roer goed, dek af met bakpapier en zet er het deksel op. Laat op een zacht vuur 15 minuten stoven. Roer nog eens, kruid eventueel bij met peper en zout en giet er de resterende bouillon bij. Roer, dek af en laat nog eens 10 minuten sudderen. Zet het vuur hoger en laat 5 minuten bakken, voor een krokant korstje.

4> Zet de ovengrill aan. Leg de visfilets in een braadslede en zet ze 10 minuten onder de grill, tot ze gaar zijn. Serveer bij de eenpansrijst.

Tip: Lekker met gebakken banaan en koolsla.

2. VEGETARISCH: QUINOAPAELLA

Voor 4 personen • 1 uur 10 minuten

• 1 zoete ui, gesnipperd • 2 teentjes knoflook, geperst • olijfolie • 1 gele paprika, in blokjes • 1 rode paprika, in blokjes • 2 el tomatenpuree • 200 g groene aspergepunten, in stukken van 3 cm • 250 g quinoa, gespoeld • 1 tl zoet paprikapoeder • peper en zout • 480 ml groentebouillon • 200 g erwtjes • bosje ­dragon, gehakt

Zo ga je te werk

1> Bak de ui en de knoflook glazig in olijfolie in een ovenbestendige pan. Voeg de paprika’s toe en kruid met zout. Roerbak gedurende 15 minuten.

2> Voeg de tomatenpuree en asperges toe en roerbak nog eens 2 minuten. Schep er de quinoa en het paprikapoeder onder en kruid met peper en zout. Bak nog 5 minuten verder.

3> Blus met de bouillon en breng aan de kook. Zet het vuur laag en laat 25 minuten sudderen. Verwarm de oven voor op 200 °C. Giet er eventueel nog extra bouillon bij, voeg de erwtjes toe, schep om en zet 10 minuten in de oven.

4> Werk voor het serveren af met de dragon.

Tip: Door quinoa te spoelen was je de natuurlijke coating van de zaadjes weg. Zo voorkom je dat quinoa bitter smaakt.

3. KLASSIEK: PAELLA VALANCIANA

Voor 4 personen • 45 minuten

• 4 stukken konijn • 4 kippenbouten • peper en zout • olijfolie • 2 uien, gesnipperd • 3 teentjes knoflook, geperst • 350 g prinsessenboontjes, gehalveerd • 400 g paellarijst • 350 g limabonen, gespoeld, uitgelekt • 400 ml passata • 200 ml witte wijn • 2 dopjes saffraanpoeder • 400 ml kippenbouillon • 1 tl paprikapoeder

• 1 citroen, in partjes • bosje peterselie, fijngehakt



Zo ga je te werk

1> Kruid het vlees met peper en zout en bak alle stukken rondom goudbruin in olijfolie in een paellapan. Haal het vlees uit de pan. Voeg de uien en knoflook toe. Roerbak 1 minuut. Voeg de boontjes toe en laat ze even meebakken.

2> Zet het vuur lager, doe er de rijst bij en schep goed om. Voeg de bonen, passata en wijn toe en laat de alcohol wat verdampen. Meng de stukken vlees onder de paella. Kruid met de saffraan, peper en zout. Giet er de bouillon bij en laat 25 minuten garen op een laag vuur.

3> Strooi het paprikapoeder voor het serveren over de paella. Verdeel er de citroenpartjes over en werk af met de peterselie.

Tip: Paellarijst vind je in de meeste grote supermarkten. Raak je er toch niet aan, dan kan je als alternatief risottorijst gebruiken.