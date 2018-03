Paasbrunch in aantocht? Deze recepten zijn klaar in minder dan 1 uur MV

27 maart 2018

10u00 0 Nina kookt Een brunch combineert het beste van twee werelden: ontbijt en lunch. Op een dag als Pasen mag het al wat meer zijn. Wil jij voor jouw familie een ochtendje in de keuken staan? Deze receptjes hebben niet al te veel voorbereiding nodig.

Indruk maken met je paasbrunch? Voorzie dan zowel hartige als zoete gerechtjes. En geen paniek want daarvoor moet je geen keukenprinses zijn. Deze receptjes heb je in minder dan een uur klaar.

Chocolade croissant

- Bladerdeeg

- Chocolade

- Hagelslag

Begin met de plakjes bladerdeeg in driehoeken te snijden. Leg op iedere driehoek drie stukjes chocolade. Rol daarna het deeg dicht naar de punt van de driehoek toe. Krul de twee uiteinden naar binnen zodat de je de halve maanvorm van de croissant krijgt. Laat de croissants ongeveer een halfuur rusten op een warme plek, totdat het deeg verdubbeld is. Bak de croissants 5 minuutjes op 240 graden en vervolgens 15 minuten op 200 graden, tot ze goudbruin ogen. Bestrooi met hagelslag.

Yoghurt Parfait

- Griekse yoghurt

- fruit naar keuze

- granola

- noten

Laat die gesuikerde parfaits, hoe lekker ze ook mogen zijn, van de Starbucks en warenhuizen en maak gewoon zelf je eigen yoghurt. Het enige dat je nodig hebt i s een mason jar om alle ingrediënten in te bewaren (nu goed, één de ingrediënten natuurlijk). Snij je favoriete fruit in kleine stukjes en doe ze samen met wat Griekse yoghurt in de pot. Voeg er wat granola en noten aan toe en je zelfgemaakte yoghurt parfait is klaar. Perfect in de koelkast te bewaren voor een ochtend waarop het wat sneller moet gaan.

Banaan en spinazie muffin

- 3 rijpe bananen

- 8 aardbeien

- 90g spinazie

- 200g volkorenbloem

- 150g suiker

- 1 ei

- 60 ml kokosolie

- 1 tl bakpoeder

- 1 tl kaneel

- snufje zout

Geen paniek, die spinazie proef je niet, maar het zorgt wel voor de nodige portie bladgroente. Verwarm de oven op 180 graden. Prak de bananen en doe met spinazie en aardbeien in de blender. Meng de bloem met de suiker, olie, ei, bakpoeder, kaneel en zout. Doe daar vervolgens het mengsel uit de blender bij en zorg dat het beslag een gladde en egale massa vormt. Lepel het beslag in cupcakevormpjes totdat het voor drie vierde gevuld is, en zet 20 tot 30 minuten in de oven. Even laten afkoelen en .. smakelijk!