Over koude koffie en wat je er zeker (niet) mee moet maken Julien Althuisius

27 juli 2018

17u40

Bron: de Volkskrant 0 Nina kookt Met cold brew (koude koffie) moeten geweldige drankjes te maken zijn. Aan de slag dan maar!

Onlangs verscheen op het blog Slate een ronkend artikel over koude koffie met tonic en citroenlimonade. "Wow!", schrijft de auteur. "De complexiteit van een erg goede cocktail." Nu hebben we vorige zomer in deze rubriek al drankjes met cold brew behandeld (drink het met Baileys en ijs mensen, doe het nou maar) maar dankzij de 560 orgastische woorden van Slate besloten we de koffiemolen weer uit het vet te halen, op zoek naar 'a glass of toasty, citrusy sunshine that I’m willing to bet will leave you with a smile.'

Hoe zat het ook alweer? Voor een makkelijke maar lekkere cold brew gebruik je 140 gram koffie met een lichte tot medium branding. Zoals bij elke goede kop koffie, gebruik je bij cold brew ook het liefst zo vers mogelijke bonen. Maal ze in je maler op de grofste stand, of laat het doen in de winkel waar je je bonen haalt (dus niet de supermarkt). Doe de koffie met 1 liter gefilterd- of bronwater in een cafetière en laat het 12 tot 24 uur staan. Daarna druk je het filter naar beneden en giet je de koffie af.

