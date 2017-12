Opkikker nodig? Van deze koffie met spruitjessmaak ben je meteen klaarwakker SV

De kans dat je om dit uur nog de slaap uit je ogen wrijft, is ongetwijfeld vrij groot, zelfs als je ondertussen al een koffie of twee achter de kiezen hebt. Al durven we wedden dat je van deze koffie wél meteen wakker schiet: de Nederlandse televisiekok Pierre Wind komt namelijk met koffie met groente- en fruitsmaak. Eerlijk waar.

Heb je soms zin in spruitjes, maar ook in koffie? Of lust je wel een gembertheetje maar heb je ook cafeïne nodig? Wel, in het restaurant van Pierre Wind in Den Haag hoef je niet langer compromissen te sluiten. De televisiekok serveert er immers koffie met bloemkoolsmaak, maar ook sinaasappel-gember, spruitjes of broccoli.

De smaak krijgt hij door de bloemkool of broccoli heel fijn te malen en te mengen met koffie. Pas dan gaat het geheel in de filter. Het klinkt heel eenvoudig, maar niets is minder waar: "Ik heb lang moeten zoeken naar de juiste wijze om deze combinaties te realiseren. Alleen wortelsmaak lukt mij op de één of andere manier nog niet. Die lijkt zich niet te lenen voor koffie," aldus de chefkok aan NU.nl. Het grote voordeel volgens Wind is dat je niet enkel het groente-of fruitaroma hebt, maar dat ze ook daadwerkelijk in de koffie zitten.

Wie de koffie wil proeven moet wel even de grens over naar Trammhuys in Den Haag.