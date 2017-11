Open het wildseizoen in stijl! Hinderollade met in champagne geroosterde pastinaak Aangeboden door Lidl

12u00 0 Nina kookt De hele lente en zomer dromen we ervan, en nu is het eindelijk zover: het wildseizoen is geopend! En omdat dat gevierd moet worden, halen we er ineens een fles champagne bij. Voor een glaasje bubbels, ja, maar ook om onze hinderollade te pimpen met in champagne geroosterde pastinaak. Werk af met heerlijke tijmaardappelen en je hebt een wildgerecht om 'u' en 'wauw' en 'ik wil nooit meer iets anders eten' tegen te zeggen.

Wat heb je nodig?

hindegebraad, 1,2 kg

2 à 3 pastinaken, in plakjes

2 el suiker

250 ml champagne

400 g krielaardappelen

enkele takjes tijm



Voor de vulling:

100 g spekblokjes

1 ui, gesnipperd

1 peer, in blokjes

1 ei, losgeklopt

200 g brood, in blokjes

100 g walnoten, gehakt

boter

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 190°C. Bak voor de vulling de ui en spekjes in wat boter. Voeg het brood, de noten en peerblokjes toe. Kruid met peper en zout, meng er het losgeklopte ei door en laat afkoelen.

2. Smelt een klont boter in de microgolfoven. Snij het hindegebraad in en vouw open tot een grote lap. Verdeel er helft van de vulling over, rol op en bind vast met keukentouw. Leg de rollade in een ingevette ovenschaal. Leg de rest van de vulling naast de rollade. Bestrijk het vlees met de gesmolten boter en kruid met peper en zout. Zet 25 minuten in de oven. Verlaag de oventemperatuur tot 160° C. Braad nog eens 15 minuten.

3. Hussel de plakjes pastinaak met de suiker. Schep ze in een ovenschaal en giet er de champagne bij. Kruid met peper en zout, meng alles goed door elkaar en zet 30 minuten mee in de oven tot de groente goudbruin kleurt.

4. Schil de aardappelen en kook ze beetgaar. Halveer ze, giet er een scheut olijfolie bij, kruid met de tijm, peper en zout. Bak ze in een koekenpan goubruin. Serveer er het hindegebraad en de pastinaak bij."

