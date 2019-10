Meesterlyck-ham Gesponsorde inhoud Op zoek naar een origineel lunchrecept? Je hebt ze gevonden! Recept van goestjes.be Aangeboden door Meesterlyck Ham

24 oktober 2019

Vroeger kocht ik, vooral uit gemakkelijkheidsoverwegingen, mijn vlees meestal in de supermarkt. Nu ik wat bewuster vlees eet, kies ik voor pure kwaliteit. En dus zie je me vaker bij de slager, o.a. voor de Meesterlyck-ham die je in deze muffins vindt. Ze zijn het ideale excuus om tijdens je lunch een gebakje te eten. Ze hebben alles wat ik belangrijk vind: ze zijn gemaakt met heerlijke ingrediënten van bij ons, je kan ze in grote hoeveelheden maken en invriezen, en jong en oud zijn er gek op!

Wie is de vrouw achter goestjes.be?

Lekker en gezond koken is foodblogster Jozefien Ryckx met de paplepel ingegeven. Ze bedenkt niet alleen recepten, maar stylet en fotografeert ze ook. En als ze die mooie bordjes dan ook nog eens kan voorschotelen aan fijn gezelschap, is ze de koningin te rijk.

Hartige muffins met prei en Meesterlyck-ham

Ingrediënten

• 200 g Meesterlyck-ham

• 1 prei

• 1 eetlepel venkelzaad

• olijfolie

• mespunt chilipeper

• snuf zout

• zwarte peper

• 350 g bloem

• 2 eetlepels bakpoeder

• 2 eieren

• 250 ml volle mek

• 150 ml karnemelk

• 170 g gerapte kaas

• 2 eetlepels fijngehakte dille

Bereidingswijze

1. Verwarm je oven voor op 180 °C. Vul een muffinvorm met papieren muffincups of maak er zelf door vierkantjes uit bakpapier te knippen.

2. Snijd de ham in fijne stukjes en doe hetzelfde met de prei. Kneus het venkelzaad met de vijzel.

3. Doe wat olijfolie in een pan en stoof er de prei in aan. Breng op smaak met het venkelzaad, chilipeper, zout en peper. Laat afkoelen.

4. Doe de bloem in een kom samen met het bakpoeder en kruid met peper en zout. Doe de eieren, melk en karnemelk in een aparte kom en meng.

5. Meng nu eerst de Meesterlyck-ham en de prei door de bloem. Voeg geleidelijk het melkmengsel bij het bloemmengsel en roer tot een mooi en stevig beslag. Voeg de dille toe en zo goed als alle kaas.

6. Meng nog even en doe het beslag in de muffinvormpjes. Zet zo’n 25 minuten in de oven. Bestrooi met wat extra kaas en zet nog enkele minuten onder de grill.

7. Haal de muffins uit je oven en laat ze enkele minuten afkoelen in de muffinvorm. Haal uit de vorm en eet ze op of laat ze verder afkoelen op een rooster.

