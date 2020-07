Op wereldreis in je keuken - Vietnamese banh mi of pho Redactie

26 juli 2020

10u00 0 Nina kookt De Vietnamese keuken met zijn typische lekkernijen moet je gewoonweg geproefd hebben. Het land heeft ook een van de meest subtiele keukens in Azië. In het koloniaal verleden introduceerden de Fransen er het stokbrood waardoor het lekkerste broodje ter wereld is ontstaan. De Zomer Challenge van de dag: d e Banh mi of Pho. Voor mij twee graag met extra gepekelde groentjes!

Het coronavirus maakt heel wat reisbestemmingen onbereikbaar deze zomer, gelukkig hoef je niet eens je kot uit om een wereldreis te maken. HLN vroeg de lezers wat de lekkerste bestemmingen ter wereld zijn en 25 dagen lang haalt TV-kok Loïc inspiratie uit die topbestemmingen door culinaire recepten te delen. In Het Laatste Nieuws verklapt hij je bovendien elk weekend hoe sommige iconische gerechten écht horen te smaken.

Met deze HLN Zomer Challenges prikkel je vanaf zaterdag 18 juli niet enkel je zintuigen maar verleg je ook letterlijk je grenzen, in de keuken wel te verstaan. Vandaag trekken we naar Vietnam.

INGREDIËNTEN

1 wit broodje

50 gr beenham

50 gr crèmepaté

mayonaise

1 wortel

1/4 daikon

suiker

witte azijn

lente-ui

chilipeper

komkommer

maggi seasoning of worchestershiresaus + sojasaus

koriander

peper en zout

RECEPT

1. Breng een glas water en azijn aan de kook. Voeg een flinke snuif zout en vier eetlepels suiker toe. Meng tot de suiker en het zout volledig opgelost zijn.

2. Schil, spoel en snijd de wortel in een stukje daikon in fijne slierten. Overgiet met de hete pekel en laat afkoelen. De daikon en wortel zijn perfect gepekeld als ze volledig plooien en buigen zonder te breken. De rest kan perfect bewaard worden in een glazen bokaal voor slaatjes of bij een kaasplank.

3. Snijd het broodje half open. Rooster enkele minuten in de oven of onder de grill tot het krokant en lauwwarm is van temperatuur.

4. Snijd dunne plakjes komkommer, wat lente-ui en een chilipeper flinterdun en pluk een handvol korianderblaadjes.

5. Smeer de ene kant van het krokante broodje met crèmepaté en de andere kant met mayonaise. Breng, voor de authentieke banh mi-smaak, de mayonaise op smaak met enkele druppels maggi seasoning of met enkele druppels sojasaus en worcestershiresaus.

6. Beleg het broodje met een sneetje ham, plakjes komkommer, chilipeper, lente-ui, gepekelde daikon, wortel en koriander.

Klaar voor een nieuwe wereldreis in je keuken? Morgen neemt Loïc je mee naar Indonesië. Ontdek hier alle bestemmingen. Smakelijk!