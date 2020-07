Op wereldreis in je keuken: Thaise lauwe gehaktsalade Redactie

19 juli 2020

10u00 2 Nina kookt In deze challenge neem ik je mee naar Thailand. Met Bangkok als bruisende hoofdstad kon deze parel niet ontbreken in de HLN Zomer Challenges. Ook een big s hout-out naar de My-Taï in Wezembeek-Oppem. Mijn favoriet Thais restaurant in de buurt uitgebaat door de liefste mensen uit de buurt! Dit gerecht heb ik daar eens als lunchsuggestie gegeten en werd in een oogwenk één van mijn favoriete zoetzure, pikante salade ooit.

INGREDIËNTEN

100 gr Thaise rijst

300 gr gemengd gehakt

chilivlokken

suiker

vissaus

2 limoenen

2 sjalotten

korianderplantje

muntplantje

Thais basilicumplantje

4 lente-uien

RECEPT

1. Maak de khao kua (geroosterd rijstpoeder): bak 100 gr Thaise rijst in een pan op middelmatig vuur. Roer geregeld of schud voortdurend op om ervoor te zorgen dat de rijst gelijkmatig verkleurt. Dit proces duurt een tiental minuten en de kleur moet goudbruin worden als eindresultaat. Maal de geroosterde rijst tot een grof poeder met de hakmolen of vijzel. Houd apart.

2. Bak het gehakt in een grote pan op middelhoog vuur tot het volledig gaar is. Breek het vlees in stukjes met een houten spatel. Een beetje te vergelijken met gehakt bakken voor spaghettisaus.

3. Snipper twee sjalotten en vier lente-uien flinterdun. Voeg toe aan de hete pan en laat heel kort meebakken. De sjalot en lente-ui mogen krokant blijven.

4. Kruid met een eetlepel geroosterd rijstpoeder, een eetlepel suiker, een koffielepel chilivlokken, een eetlepel vissaus en het sap van één of twee limoenen. Afhankelijk van de hoeveelheid sap dat eruit komt. Als er een heel sappige limoen is, is eentje voldoende.

5. Voeg op het allerlaatste moment een handvol versgeplukte munt en korianderblaadjes toe en meng goed. Werk de lauwe salade af met Thaise basilicum. Super lekker met wat rijstnoedels, een frisse mangosalade of als bijgerecht bij een barbecue.

Klaar voor een nieuwe wereldreis in je keuken? Morgen neemt Loïc je mee naar Japan. Ontdek hier alle bestemmingen. Smakelijk!