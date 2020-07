Op wereldreis in je keuken - Spaanse paella Redactie

10u00 0 Nina kookt Een Spaanse furie in je bord. Voor mij is paella de perfecte representatie van Spaans perfectionisme. De rijst moet subliem gekookt zijn, de kruiding moet subtiel maar krachtig zijn en de toppings mogen zeker niet te gaar zijn. Shout-out naar chef Quique Dacosta voor de prachtigste paella’s van Spanje.

Het coronavirus maakt heel wat reisbestemmingen onbereikbaar deze zomer, gelukkig hoef je niet eens je kot uit om een wereldreis te maken. HLN vroeg de lezers wat de lekkerste bestemmingen ter wereld zijn en 25 dagen lang haalt TV-kok Loïc inspiratie uit die topbestemmingen door culinaire recepten te delen. In Het Laatste Nieuws verklapt hij je bovendien elk weekend hoe sommige iconische gerechten écht horen te smaken.

Met deze HLN Zomer Challenges prikkel je vanaf zaterdag 18 juli niet enkel je zintuigen maar verleg je ook letterlijk je grenzen, in de keuken wel te verstaan. Vandaag trekken we naar Spanje.

INGREDIËNTEN

240 gr paellarijst (Senia of Bomba variëteit)

300 gr sepia

300 gr scampi met pantsers

1 rode poon

300 gr mosselen

200 gr tomatenpulp

1 wortel

1 selderstengel

1 ui

1 teen knoflook

1 glas witte wijn

5 kerstomaten

tijm

1 blad laurier

paprikapoeder

venkelzaak

zwarte peperbolletjes

saffraan

olijfolie

peper en zout

RECEPT

1. Fileer de rode poon, pel de scampi’s (darmkanaal verwijderen) en scheid het vlees van de graten en pantsers.

2. Bak in een grote kookpot de scampipantsers aan in een beetje olijfolie tot ze stevig aangekleurd zijn. Voeg dan een grofgesneden wortel, selder, ui en look toe. Stoof even mee aan.

3. Spoel de graat en de kop van de rode poon onder koud stromend water. Voeg de gespoelde graat toe aan de kookpot, bak even mee en blus dan met witte wijn. Voeg er een vijftal kerstomaten bij, een takje tijm, 1 blad laurier, 1 elk paprikapoeder, 1 el venkelzaad, een tiental peperbolletjes, anderhalve liter water en breng aan de kook. Laat daarna 20 minuten sudderen op een zacht vuur. Schuim geregeld af. Zeef daarna tot visbouillon.

4. Snijd de sepia en enkele scampi’s in dobbelstenen. Verwarm ondertussen een scheut olijfolie in een paellapan op een middelhoog vuur.

5. Stoof de vis tot alles licht gekleurd is. Kruid met 1 kl paprikapoeder en voeg dan drie el tomatenpulp toe. Bak even en voeg dan 240 gr rijst toe. Zorg ervoor dat de rijst meebakt en elke rijstkorrel omwenteld is met een dun laagje olie en saus.

6. Voeg een drietal saffraandraadjes toe en zet onder met de 1,1 liter zelfgemaakte visbouillon. Breng aan de kook en gaar gedurende 10 minuten op een middelmatig vuur met de mosselen erbovenop.

7. Bak in een antikleefpan op een hoog vuur de rode poon en scampi’s kort in olijfolie.

8. Gaar de paella verder gedurende 8 minuten op het zachts mogelijke vuur. Laat de paella daarna nog twee minuten rusten en werk af met de gebakken scampi en rode poon.

Klaar voor een nieuwe wereldreis in je keuken? Morgen neemt Loïc je mee naar Griekenland. Ontdek hier alle bestemmingen. Smakelijk!