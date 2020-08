Op wereldreis in je keuken: Piletine of Kroatische kip Redactie

09 augustus 2020

09u00 0 Nina kookt Zouden we met HLN geen grootschalig onderzoek voeren naar hoeveel vleeseters verzot zijn op gebraden kip? Ik schat dat 90% van de ondervraagden aan het denken is wanneer en waar het volgende kippenkraam zal staan. Deze gebraden kip wordt krokant gebakken in de oven, wordt sappig door te rusten en proeft hemels dankzij het kruidenjasje errond!



Het coronavirus maakt heel wat reisbestemmingen onbereikbaar deze zomer, gelukkig hoef je niet eens je kot uit om een wereldreis te maken. HLN vroeg de lezers wat de lekkerste bestemmingen ter wereld zijn en 25 dagen lang haalt TV-kok Loïc inspiratie uit die topbestemmingen door culinaire recepten te delen. In Het Laatste Nieuws verklapt hij je bovendien elk weekend hoe sommige iconische gerechten écht horen te smaken.

Met deze HLN Zomer Challenges prikkel je vanaf zaterdag 18 juli niet enkel je zintuigen maar verleg je ook letterlijk je grenzen, in de keuken wel te verstaan. Vandaag trekken we naar Kroatië.

INGREDIËNTEN

1 biokip

1 koffielepel paprikapoeder

1 koffielepel kookpoeder

1 koffielepel komijnpoeder

1 koffielepel oregano

1 koffielepel gedroogde rozemarijn

1 koffielepel gedroogde tijm

3 tomaten

bladpeterselie

1 citroen

peper en zout

RECEPT

1. Maak een kruidenmengeling door 1 kl paprikapoeder, 1 kl kookpoeder, 1 kl komijnpoeder, 1 kl gedroogde oregano, 1 kl gedroogde rozemarijn, 1 kl gedroogde tijm en peper en zout in de vijzel te mengen.

2. Wrijf de kip goed in met de kruidenmengeling.

3. Leg de kip op een bakplaat. Bak gedurende 45 minuten in een voorverwarmde over van 200°C of tot de interne dijtemperatuur 70°C heeft bereikt.

4. Verwarm een grillplaat. Snijd 3 tomaten overlangs. Grill de tomaten kort aan.

5. Serveer de kip met de tomatenhelften. Werk af met wat platte peterselie en citroenpartjes.

Klaar voor een nieuwe wereldreis in je keuken? Morgen neemt Loïc je mee naar Singapore. Ontdek hier alle bestemmingen. Smakelijk!