Op wereldreis in je keuken - Mexicaanse taco carne asada

25 juli 2020

10u00 3 Nina kookt Guacamole, burrito’s, wraps, overheerlijke taco’s, noem maar op, Mexico tilt je smaakpapillen naar een hoger niveau. Vandaag op het menu: taco’s! Ella, mijn vriendin, krijgt onmiddellijk een glimlach op haar gezicht als ze het woord taco hoort. Het is veruit haar favoriet gerecht. Net omdat het zo’n diverse drager is voor tal van verschillende smaken en vullingen. Mexico, we komen zodra het kan!

Het coronavirus maakt heel wat reisbestemmingen onbereikbaar deze zomer, gelukkig hoef je niet eens je kot uit om een wereldreis te maken. HLN vroeg de lezers wat de lekkerste bestemmingen ter wereld zijn en 25 dagen lang haalt TV-kok Loïc inspiratie uit die topbestemmingen door culinaire recepten te delen. In Het Laatste Nieuws verklapt hij je bovendien elk weekend hoe sommige iconische gerechten écht horen te smaken.

Met deze HLN Zomer Challenges prikkel je vanaf zaterdag 18 juli niet enkel je zintuigen maar verleg je ook letterlijk je grenzen, in de keuken wel te verstaan. Vandaag trekken we naar Mexico.

INGREDIËNTEN

kleine zachte tortilla’s (liefst maïstortilla’s)

300 gr onglet

limoen

koriander

1 ui

chilipepertje

250 gr trostomaten

zure room

hot sauce

peper en zout

olijfolie

RECEPT

1. Bestrijk de onglet met olijfolie en kruid met peper en zout. Bak het vlees op een hete grillplaat langs beide kanten gedurende 5 minuten per kant. Laat het vlees daarna 5 minuten rusten.

2. Snijd een ui en een verse chilipeper in fijne brunoise. Breng de blokjes chilipeper en ajuin op smaak met een snuif zout en het sap van een limoen. Snijd de trostomaten in fijne brunoise. Voeg de tomatenblokjes toe aan de ui en chili. Snipper een bussel koriander fijn en voeg toe. Laat daarna de pico de gallo een kwartiertje op kamertemperatuur uitlekken in een zeef, zo kunnen de smaken en aroma’s goed ontwikkelen.

3. Snijd de onglet in dunne plakjes en werk af met zestes en het sap van een limoen en fijngesneden koriander.

4. Vul de taco’s met enkele dunne sneetjes onglet, wat pico de gallo, een eetlepel zure room en enkele druppels hot sauce naar eigen smaak.

Klaar voor een nieuwe wereldreis in je keuken? Morgen neemt Loïc je mee naar Vietnam. Smakelijk!