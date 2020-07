Op wereldreis in je keuken - Marokkaanse tajine met abrikoos Redactie

23 juli 2020

10u00 0 Nina kookt Ik herinner mij het telefoontje dat ik naar mijn vriend Abdel deed. Wij voetballen samen en hij stoeft al jaren dat zijn mama de beste tajine maakt. Ik heb er helaas nog nooit van kunnen proeven. Ze deelde mij wel met heel veel trots haar recept mee: heerlijke kip met verse groentes en specerijen. Choukrane!

Het coronavirus maakt heel wat reisbestemmingen onbereikbaar deze zomer, gelukkig hoef je niet eens je kot uit om een wereldreis te maken. HLN vroeg de lezers wat de lekkerste bestemmingen ter wereld zijn en 25 dagen lang haalt tv-kok Loïc inspiratie uit die topbestemmingen door culinaire recepten te delen. In ‘Het Laatste Nieuws’ verklapt hij je bovendien elk weekend hoe sommige iconische gerechten écht horen te smaken.

Met deze HLN Zomer Challenges prikkel je vanaf zaterdag 18 juli niet enkel je zintuigen, maar verleg je ook letterlijk je grenzen, in de keuken wel te verstaan. Vandaag trekken we naar Marokko.

INGREDIËNTEN

4 kippenbillen (drumsticks)

een handvol gedroogde abrikozen

4 opgelegde citroenen

1 grote ui

2 vastkokende aardappelen

knoflook

1 dikke wortel

3 pruimtomaten

ras el hanout

komijn

4 saffraandraadjes

kippenbouillon

500 gr griesmeel (couscous)

boter

olijfolie

peper en zout

RECEPT

1. Verwarm een tajine op middelhoog vuur. Kruid de kippenbouten met peper en zout. Bak de kippenbouten aan in een scheutje olijfolie tot de kip kleur heeft.

2. Schil, spoel en snijd twee aardappelen en een dikke wortel in grove stukken. Snijd ook een ui in grove stukken, een teentje look in plakjes en drie pruimtomaten in kwartjes.

3. Verbrijzel 1 el komijnzaad in de vijzel en voeg er 1,5 el ras el hanout aan toe. Meng goed en voeg de saffraandraadjes toe.

4. Haal de kip uit de tajine en stoof de ui, de knoflook en specerijmengeling aan in de tajine. Na een minuutje bakken (als de ui glazig is) mogen de kippenbouten terug in de tajine. Doe er de overige groenten bij.

5. Leg een handvol gedroogde abrikozen erbovenop, en indien je er hebt, vier opgelegde citroenen (zonder het vruchtvlees, enkel de schil) in reepjes gesneden. Bevochtig met een glas kippenbouillon. Sluit de tajine en laat sudderen gedurende 45 minuten op middelmatig vuur.

6. Weeg 500 gr voorgekookt griesmeel (meest voorkomende couscous in de supermarkt) af en doe in een pot of kom die je kan afsluiten. Kruid met een flinke snuif zout en overgiet dan met 550 ml kokend water. Voeg een klontje boter toe, sluit af met een deksel en laat vijf minuten wellen.

7. Serveer de tajine met de couscous.

Klaar voor een nieuwe wereldreis in je keuken? Morgen blijven we in eigen land en maakt Loïc een Belgische specialiteit. Ontdek hier alle bestemmingen. Smakelijk!