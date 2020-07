Op wereldreis in je keuken - Japanse onigiri Redactie

20 juli 2020

10u00 3 Nina kookt Japan, een uniek land gevormd door meer dan 6.000 eilanden in de Grote Oceaan. De specialiteit bij uitstek? Onigiri ofte de boterhammetjes van Japan. Je vindt de rijstdriehoekjes in elke winkel in Japan. Letterlijk elke winkel. Ze kosten slechts 100 yen, 75 eurocent, en zijn veel te lekker. Vraag maar aan eender wie ooit in Japan is geweest.

INGREDIËNTEN

300 gr Japanse rijst

10 noriblaadjes

katsuobushivlokken

zoete sojasaus

1 zalmfilet met vel

1 blik tonijn op eigen nat

ei

mosterd

sushiazijn

koolzaadolie

sesamzaad

furikake

peper en zout

RECEPT

1. Spoel de Japanse rijst onder koud stromend water tot het water van troebel doorzichtig wordt. Kook de rijst in de rijstkoker of in een kookpot volgens de aanwijzingen van de verpakking.

2. Maak een Japanse mayonaise met de staafmixer, 2 dooiers, 1 el sushiazijn, 1 el mosterd, peper, zout en 20 cl koolzaadolie. Maak met de staafmixer een beweging van onder naar boven.

3. Vulling 1: Okaka. Meng een eetlepel katsuobushivlokken (gedroogde visvlokken) met een beetje sojasaus tot de vlokken gesatureerd zijn.

4. Vulling 2: gegrilde zalm. Kruid een zalmfilet met zeezout en gril in de oven gedurende 5 minuten per kant. De zalm moet volledig gaar zijn. Laat de zalm daarna een beetje afkoelen en breek in stukken met twee vorken.

5. Vulling 3: tonijn. Giet een blikje tonijn op eigen nat af en meng met enkele eetlepels Japanse mayonaise. Breng op smaak met wat extra sojasaus.

6. Stort de rijst uit in een schaal en bewerk met een houten spatel tot de rijst niet meer heet is. Met andere woorden: tot de rijst met je handen te behandelen is.

7. Bevochtig je handen, dop ze in een klein beetje fijn zeezout en vorm halve driehoeken. Vul met okaka, zalm of tuna mayo. Sluit de driehoek af met wat extra rijst en wikkel in een derde van een noriblad.

