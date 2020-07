Op wereldreis in je keuken - Griekse portokalopita Redactie

22 juli 2020

10u00 0 Nina kookt Griekenland, gekend om zijn rijke geschiedenis en prachtige landschappen, verrast me telkens opnieuw met lekkere gerechten. Op RTL-TVI nam ik deel aan ‘Make Belgium Great Again’. Samen met chef Paul Delrez vond ik appelsienen in het vuilnis dat Luikse inwoners op straat hadden gezet. Hij kwam op de proppen met het Griekse dessert en ik was meteen verkocht. Wie houdt van zoete citrussmaken zal veel te veel eten van deze HLN Zomer Challenge: de portokalopita. Een extra challenge: zeg portokalopita 4 keer achterstevoren. Succes!

Het coronavirus maakt heel wat reisbestemmingen onbereikbaar deze zomer, gelukkig hoef je niet eens je kot uit om een wereldreis te maken. HLN vroeg de lezers wat de lekkerste bestemmingen ter wereld zijn en 25 dagen lang haalt TV-kok Loïc inspiratie uit die topbestemmingen door culinaire recepten te delen. In ‘Het Laatste Nieuws’ verklapt hij je bovendien elk weekend hoe sommige iconische gerechten écht horen te smaken.

Met deze HLN Zomer Challenges prikkel je vanaf zaterdag 18 juli niet enkel je zintuigen, maar verleg je ook letterlijk je grenzen, in de keuken welteverstaan. Vandaag trekken we naar Griekenland.

INGREDIËNTEN

5 vellen filodeeg (180 gr)

220 gr volle yoghurt

15 gr bakpoeder

4 eieren

suiker

olijfolie

1 vanillepeultje

2 appelsienen

olijfolie

4 persappelsienen

1 kaneelstokje

RECEPT

1. Verwarm de oven voor op 150 °C.

2. Leg 4 vellen filodeeg naast elkaar op een bakplaat en bak ze tot knapperig in de oven gedurende een half uur. Draai de vellen halverwege de gaartijd om. Haal de vellen uit de oven en breek ze in stukjes. Houd ze apart.

3. Verhoog de oven naar 180 °C. Schep de 220 gr volle yoghurt in een mengkom en voeg 15 gr (1 zakje) bakpoeder toe. Meng en laat enkele minuten rusten.

4. Breek 4 eieren en doe ze samen met 120 gr suiker, 240 ml olijfolie en de pitjes van 1 vanillepeultje in een mengkom. Klop schuimig. Voeg de yoghurt toe aan het eimengsel en meng voorzichtig. Voeg de zeste van 2 appelsienen en het verkruimeld filodeeg voorzichtig toe.

5. Vet een ovenschaal in en doe er het beslag in. Bak gedurende 30 minuten in de oven op 180 °C tot je een goudbruine korst krijgt. Leg een paar sneden appelsien bovenop het deeg.

6. Pers 150 ml appelsiensap. Doe het appelsiensap, 50 ml water, 150 gr suiker, 1 kaneelstokje en het vanillepeultje in een steelpan en breng aan de kook. Roer even en laat daarna 7 minuten, zonder te roeren, op een zacht vuur sudderen. Laat het afkoelen.

7. Haal de portokalopita uit de oven en overgiet met appelsiensiroop. Laat het gerecht minsten 2 à 3 uur rusten in de koelkast alvorens het te serveren.

Klaar voor een nieuwe wereldreis in je keuken? Morgen neemt Loïc je mee naar Marokko. Ontdek hier alle bestemmingen. Smakelijk!