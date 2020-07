Op wereldreis in je keuken - Belgische vol-au-vent in de oven met bladerdeeg en frietjes Redactie

24 juli 2020

10u00 6 Nina kookt Vandaag blijven we met deze HLN Zomer Challenge in eigen land. Over de klassieke vol-au-vent valt weinig te zeggen behalve dat het een extreem lekker hartverwarmend gerecht is. Hoewel de authentieke vol-au-vent overheerlijk is, duurt het een hele tijd om die klaar te maken. Gelukkig is dit recept in een mum van tijd omgetoverd tot een lekker maal.

Het coronavirus maakt heel wat reisbestemmingen onbereikbaar deze zomer, gelukkig hoef je niet eens je kot uit om een wereldreis te maken. HLN vroeg de lezers wat de lekkerste bestemmingen ter wereld zijn en 25 dagen lang haalt TV-kok Loïc inspiratie uit die topbestemmingen door culinaire recepten te delen. In Het Laatste Nieuws verklapt hij je bovendien elk weekend hoe sommige iconische gerechten écht horen te smaken.

Met deze HLN Zomer Challenges prikkel je vanaf zaterdag 18 juli niet enkel je zintuigen maar verleg je ook letterlijk je grenzen, in de keuken wel te verstaan. Vandaag blijven we in België.

INGREDIËNTEN

500 gr ontbeende kippendijen

250 gr gemengd gehakt

500 gr paddenstoelen (kastanjechampignons)

1 rol bladerdeeg

2 eieren

bloem

1 blokje kippenbouillon

25 cl room 20%

peterselie

1 citroen

500 gr frietaardappelen

frituurolie

boter

witte azijn

peper en zout

zoutvlokken

RECEPT

1. Breek de champignons in kwartjes, rol balletjes gehakt van dezelfde grootte en snijd de kip in slierten van een centimeter.

2. Verwarm de over voor op 200 °C, de frietketel op 140 °C en een pan (die later in de oven mag) op een hoog vuur. Doe een dikke klont boeter (1 eetlepel) in de pan.

3. Als de boter schuimend en heet is, kunnen de champignons, balletjes en kip gebakken worden. Kort en krachtig zodat alles mooi aankleurt. Kruid met een verkruimeld blokje kippenbouillon en peper. Bak nog een minuut en roer geregeld.

4. Spoel de aardappelen, dep ze droog en snijd ze met de schil in dikke frieten. Bak de frieten voor in een frietketel aan 140 °C gedurende 5 minuten. Haal de frieten uit het vet. Verhoog daarna de temperatuur naar 190 °C.

5. Voeg twee eetlepels bloem toe aan de kip, het gehakt en de champignons. Beetje bij beetje totdat alle boter opgeslorpt is en de ingrediënten een coating hebben van roux. Bak een minuut verder zodat de rauwe bloemsmaak verdwijnt, maar zorg ervoor dat de bloem niet te donker kleurt.

6. Blus de pan met water en roer constant. Voeg water toe totdat je de sausdikte van vol au vent krijgt. Zet daarna het vuur op het zachtst en voeg nog een scheut culinaire room toe. Kruid bij naar smaak met peper en zout.

7. Leg een rol bladerdeeg over de volledige pan, maak een paar inkepingen, bestrijk met een losgeklopt ei en bestrooi met zoutvlokken. Bak gedurende 20 minuten in een oven van 200 °C totdat het bladerdeeg gaar en goudbruin is.

8. Bak de frieten goudbruin in de olie van 190 °C gedurende 2 à 3 minuten.

9. Hak een handvol peterselie fijn en breng op smaak met citroensap.

10. Serveer de vol au vent met bladerdeegkorst, de frieten, een beetje mayonaise en wat citroenpeterselie.

Klaar voor een nieuwe wereldreis in je keuken? Morgen neemt Loïc je mee naar Mexico. Ontdek hier alle bestemmingen. Smakelijk!

