Op je bucketlist deze zomer: de ‘dame blancheball’ van Balls & Glory



Margo Verhasselt

02 juli 2020

12u54 8 Nina kookt Ballen met pit: die krijg je op je bord in de restaurants van Balls & Glory. En goed nieuws voor de zoetekauwen onder ons, je kan vanaf nu ook genieten van een ‘dame blancheball’.

Balls & Glory giet een overheerlijke dame blanche in een eigen jasje. Daarvoor slaat de keten de handen ineen met het team van Roomijs Missault. Midden maart schakelden de restaurants van Balls & Glory door de lockdown een versnelling lager. “Het moet de week van 5 april geweest zijn, toen ik voor mijn lief en mezelf een dame blanche in elkaar knutselde. Al snel dacht ik: waarom maken we geen dame blancheball voor onze restaurants deze zomer? Om mensen blij te maken met roomijs en chocolade”, vertelt chefkok en Balls & Glory-brein Wim Ballieu. En zo ging de bal aan het rollen. “Enkele telefoontje en testsessies met de couturier de glace van Missault later gebeurden er magische dingen.”

Het dessert wordt – wat dacht je – geserveerd in een bal. Giet de heerlijke, warme chocoladesaus erover en zie wat er gebeurt ...

De dame blancheball wordt exclusief geserveerd in de Balls & Glory-restaurants in Gent, Sint-Niklaas, Antwerpen, Mechelen, Leuven en Brussel.