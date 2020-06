Elke dag vers Gesponsorde inhoud Op culinaire reis naar Frankrijk: deze entrecote bordelaise brengt Bordeaux naar je bord

25 juni 2020

12u00 0

Boontjes, aardappelen en een stuk vlees, de ingrediënten van dit recept lijken wel dagelijkse kost. Maar werk je bonen af met spek, voeg de juiste kruiden toe en overgiet je entrecote met Franse rodewijnsaus en je gerecht verandert in een elegant feestmaal. Bon appétit!



Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

600 g entrecote

2 sjalotten, in partjes

500 g prinsessenboontjes, schoongemaakt

bosje peterselie, fijngehakt

800 g vastkokende aardappelen

bosje tijm

100 g speklapjes

100 ml rode wijn

200 ml runderbouillon (200 ml heet water + 1/2 vleesbouillonblokje)

25 g bloem

50 g boter

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Laat het vlees op kamertemperatuur komen. Kook de boontjes beetgaar in licht gezouten water. Giet af en spoel onder koud water. Rol ze per 4 in een plakje spek. Zet even apart. Schil de aardappelen en snij in partjes. Kook ze beetgaar in licht gezouten water.

2. Fruit de sjalotten in de helft van de boter tot ze lichtjes beginnen te kleuren. Strooi er de bloem over en roerbak 2 minuten. Blus met de wijn en de bouillon en laat zachtjes inkoken, tot de saus iets dikker wordt. Hou de saus warm.

3. Kruid het vlees met peper en zout en bestrijk lichtjes in met olijfolie. Grill de entrecotes aan beide kanten in een hete grillpan of op de barbecue. Laat het vlees daarna 5 minuten rusten onder aluminiumfolie.

4. Bak de boontjes in olie gaar en goudbruin. Giet de aardappelen af en bak ze in olijfolie, samen met de tijm, mooi goudbruin. Kruid met peper en zout. Klop de resterende koude boter door de saus. Zet het vuur uit.

5. Snij het vlees in repen en verdeel over de borden. Verdeel er ook de boontjes over en schep er de aardappelen bij. Giet wat van de saus over het vlees, bestrooi met de peterselie en serveer meteen.

