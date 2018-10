Op 7 minuten tijd een maaltijd op tafel toveren: Nina test uit Liesbeth De Corte

13 oktober 2018

11u34 2 Nina kookt Wie na een drukke werkdag thuiskomt, wordt vaak geconfronteerd met een dilemma. Je hebt absoluut géén zin om lang te kokkerellen, maar wilt wel lekker vers en gezond eten. Gewoon een omelet bakken dan maar? Enkele boeken met de titel '7 minuten in de keuken' bieden een alternatieve oplossing.

'7 minuten in de keuken', dat klinkt te mooi om waar te zijn, was mijn eerste gedachte. Bleek dat ik ook iets te snel én iets te enthousiast had gereageerd. Op de boekenflap staat immers duidelijk vermeld dat het om 7 minuten 'voorbereiding' draait. Het kan dus goed zijn dat je schotel nog wat langer in de oven moet garen of dat je pan nog wat langer op het vuur moet staan. Maar ach, je moet tenminste niet een uur lang je handen uit de mouwen steken. Ongeduldige keukenprinsessen die we zijn, namen we alvast de proef op de som.

Gerecht 1: Gegratineerde broccoli- en bloemkoolroosjes

Laten we beginnen met een simpele uitdaging. Dat dacht ik althans. Blijkt dat een volledige broccoli én bloemkool snijden op 7 minuten toch een heuse strijd tegen de tijd is. En raar maar waar kwam ik niet als winnaar uit de bus. Uiteindelijk deed ik er zo'n klein kwartier over om de groenten in roosjes te verdelen en de rest van het klusje te klaren. Smaken deed het achteraf gelukkig wel.

Conclusie: 15 minuten voorbereiding + 25 tot 30 minuten in de oven

Benodigdheden voor 4 personen

- 1 kleine broccoli

- 1/2 bloemkool

- 50 ml olijfolie

- 2 teentjes knoflook, gepeld

- 1/2 tl paprikapoeder

- 100 g Beaufort (harde Franse kaas) of gruyère

- peper en zout

Recept

Verwarm de oven voor op 180ºC. Mix de olijfolie enkele seconden met de knoflook en het paprikapoeder. Schenk de olie door een zeef en zet even apart.

Was de broccoli en bloemkool en verdeel beide groenten in roosjes van 2 cm. Meng de roosjes in een grote kop met de knoflookolie. Kruid naar smaak met peper en zout.

Verdeel de roosjes over een met bakpapier beklede bakplaat of gratineerschaal, maar leg ze niet op elkaar. Snijd de kaas in blokjes en verdeel deze over de roosjes. Zet het geheel 25 tot 30 minuten in de oven.

Gerecht 2: Indiase kip

Ook in recept 2 ben ik faliekant gefaald. Laat mij een ui snijden en de tranen à la Niagara Falls stromen over mijn wangen. Minstens 7 minuten lang blijkbaar. Het resultaat: ook nu deed ik er dus twee keer zo lang over. Nog een kleine tip: lekkerbekken met een grote maag kunnen er nog wat rijst aan toevoegen.

Conclusie: 14 minuten voorbereiding + 8 minuten in de pan

Benodigdheden voor 4 personen

- 3 kipfilets

- 2 rode uien

- enkele takjes koriander

- 1 tl rode currypasta

- 1,5 dl gezeefde tomaten

- 20 g boter

- 3 el kwark of plattekaas

- 1 el plantaardige olie

- zout

Recept

Snijd de kipfilets in blokjes en bestrooi ze met zout. Pel de uien en snijd ze in ringen. Hak de koriander fijn.

Zet de wok op een middelhoog vuur, schenk de olie erin en bak de kip en uien 5 minuten. Voeg de currypasta, gezeefde tomaten en boter toe. Roer alles goed door. Laat het geheel 2 tot 3 minuten pruttelen en voeg dan de kwark of plattekaas toe.

Roer alles nog even goed door en strooi voor het serveren de koriander erover.

Gerecht 3: Aubergine met sesamsaus

Onder het motto 'met twee is leuker dan alleen' riep ik de hulp in van het lief. Deze keer leken we aan de winnende kant, tot we de granaatappel voor onze neus legden. Ligt het misschien aan ons, de keukenklunzen? Maar het is ons nog steeds een raadsel hoe je deze ronde vrucht snel kunt ontpitten.

Conclusie: 20 minuten voorbereiding + 40 minuten bakken in de oven

Benodigdheden voor 6 personen

- 6 kleine aubergines

- 1 el verse tijm

- 2 bekertjes yoghurt (van 125 g)

- 2 el tahin

- 1 el fijngehakte knoflook

- 1 el citroensap

- 2 el fijngehakte koriander (+ 1 el)

- 1 granaatappel

- 100 g cashewnoten

- olijfolie

- peper en zout

Recept

Verwarm de oven voor op 180ºC. Snijd de aubergines doormidden en kerf het vruchtvlees in. Leg ze op de bakplaat, besprenkel ze met olijfolie en kruid met tijm, peper en zout. Zet ze 40 minuten in de oven.

Meng de yoghurt met het citroensap, de tahin, knoflook en koriander. Haal de pitjes uit de granaatappel. Rooster de cashewnoten in een droge koekenpan.

Besmeer de aubergines voor het serveren met een flinke schep yoghurtsaus en strooi de granaatappelpitjes, cashewnoten en de rest van de koriander erover.

Missie gefaald, dus. We deden er net iets langer dan 7 minuten over om de gerechten op tafel te toveren. Maar eerlijk: écht lang hebben we ook niet achter de kookpotten moeten staan. Kortom, de ideale oplossing voor haastige lekkerbekken.

7 minuten in de keuken - Gratins/Wok/Bakplaat, Manteau, € 14,99 per stuk