Oosters op je bord: Loïc maakt Japanse schnitzel Redactie

17 april 2020

12u03 0 Nina kookt VTM-huiskok Loïc Van Impe tovert elke dag zonder al te veel moeite passie op je bord en op je scherm. Vandaag maakt hij tonkatsu, oftewel een lekkere Japanse schnitzel.



INGREDIËNTEN (4 personen)

2 kopjes Japanse rijst

2 eieren

4 spieringfilets

panko

bloem

koolzaadolie

1 wortel

1/3 stuk daikon

2 el ponzu

1 kl geroosterde sesamolie

1 el sesamzaad

1 lente-ui

Sauzen

1 el hoisinsaus

2 el worcestershiresaus

1 el ketchup

1 kl poedersuiker

1 ei

1 el mosterd

sushi azijn

15 cl koolzaadolie

BEREIDING

1. Spoel de rijst onder koud stromend water tot het water helder is.

2. Kook de rijst in 30 minuten gaar in een rijstkoker. 2 gelijke delen rijst en water. Of in een kookpot volgens de instructies op de verpakking.

3. Meng 1 el hoisinsaus, 2 el worcestershiresaus, 1 el ketchup en 1 kl poedersuiker tot een saus.

4. Doe 1 ei in een maatbeker, voeg 1 el mosterd, een scheut sushi azijn, peper en zout toe.

5. Plaats de staafmixer in de maatbeker en voeg 15 cl koolzaadolie toe. Mix tot een mayonaise.

6. Klop, tussen bakpapier, 4 lapjes spiering plat tot 1 cm dikte.

7. Vul een ovenschaal met bloem en een snuifje zout, vul een ovenschaal met 2 losgeklopte eieren en vul een ovenschaal met panko.

8. Spuit de panko een beetje nat met een handsproeier.

9. Verwarm een pan met een bodem koolzaadolie tot 180°C.

10. Haal het vlees door de bloem, de eieren en de panko. Frituur het 2 minuten aan elke kant in de koolzaadolie.

11. Laat het vlees 5 minuten rusten op een rooster en bak daarna een tweede keer.

12. Schil 1 wortel en 1/3 stuk daikon. Rasp op de grove rasp.

13. Breng op smaak met 2 el ponzu, 1 kl geroosterde sesamolie en 1 el sesamzaad.

14. Snipper 1 lente-ui fijn en voeg toe aan de salade.

15. Serveer de rijst met het vlees, de twee sauzen en de salade.