Ook tv-kok Loïc doet mee met de #kookinuwkot-challenge: "Eindelijk tijd om alle restjes uit de voorraadkast op te eten!"

27 april 2020

08u00 0 Nina kookt Loïc is niet alleen op het tv-scherm zot van koken, ook thuis krijgt hij er niet genoeg van. In deze coronatijden doet hij mee aan de challenge #kookinuwkot en wil hij iedereen inspireren gevarieerd te eten. “Mijn belangrijkste tip? Inventariseer wat je in huis hebt!”

“Ik ben letterlijk het huis aan het leegeten. Mijn vriendin en ik verhuizen binnenkort en alles wat op is, hoeven we niet in te pakken. (lacht) Ik ben een hamsteraar avant la lettre: onze voorraadkast blijkt zo goedgevuld dat ik nog maar twee keer naar de supermarkt ben moeten gaan sinds het coronavirus uitbrak. Twee jaar geleden ben ik voor een halfjaar naar Japan geweest en zijn we teruggekeerd met twee extra valiezen, enkel en alleen gevuld met typisch Aziatische ingrediënten. Noedels, bouillon, dashi, golden curry, nori: noem maar op en ik heb het in huis. Eén keer per week eten we oosters geïnspireerd. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn: wat gekookte rijst met een omelet, twee of drie sausjes en wat gepekelde groenten. Heerlijk!”

Ik nom-nomineer Sieg De Doncker voor de #kookinuwpot-challenge. Meestal gaan we frieten eten, dus ik weet zelfs niet of hij kan koken!

Blijven inspiratie vinden

“Ik begrijp dat mensen het lastig vinden om te blijven variëren in hun kookpotten. Mijn ultieme tip is om eens te kijken naar wat je in huis hebt. Gedroogde linzen of een blik kikkererwten, een halve pot yoghurt en gehakt uit de diepvries? Durf experimenteren! Zorg dat je altijd aardappels, ui, sjalot en look in huis hebt. Dat is al vaak mijn redding geweest! Ik ben op geen enkel vlak een goeie planner, dus ook niet op culinair gebied. Onlangs was ik aan het experimenteren voor mijn programma en stond er ’s middags lamszadel op tafel, pasta met kruiden, een aardbeientaart én een amandelbiscuit. Mijn lief en ik delen een kangoeroewoning met mijn moeder, maar die dag zijn we toch ook wat naar mijn grootmoeder gaan brengen.” (lacht)

