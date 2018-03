Ook al geprobeerd? Kokosolie in je koffie SV

23 maart 2018

10u11 0 Nina kookt Kokosolie moet tegenwoordig één van de populairste voedingsmiddelen zijn. Het goedje schopte het - niet zo onverwacht - tot quasi ieder Belgisch keukenkastje nadat bleek dat het niet alleen goed is om mee te koken, maar ook voor je huid en je haar. Maar wist je dat het tegenwoordig ook hip is om het in je koffie te doen?

Feit: kokosolie is nu eenmaal multi-inzetbaar. Van de kookpan tot een haarmaskertje of een DIY make-upremover: je kan er ontzettend veel mee. Maar dat je ook een scheutje in dat bakje troost kan doen, is nieuw voor ons.

De combinatie koffie-kokosolie (kokoffie?) zou volgens de fans een waar wondermiddeltje zijn. Zo zou het helpen om het hongergevoel te onderdrukken, ons metabolisme een boost te geven, en met meer energie de dag tegemoet te gaan.

Volgens anderen is kokosolie dan weer helemaal niet zo gezond als beweerd wordt, omwille van de verzadigde vetten, en is een kopje koffie met kokosolie dan ook alleen maar een bron van extra calorieën, zonder veel voordeel. Wij houden het dan ook eerder op een scheutje melk.