Onze ultieme feestgids deel 4: de beste champagne- en cocktailtips David Devriendt

20 december 2018

10u06

Kerstmis nadert met rasse schreden. Om ervoor te zorgen dat de feestdagen een succes worden, geven wij jullie deze week elke dag dé ultieme tips van onze kerstexperts. Vandaag: champagneambassadeur voor België en Wine Lady of the Year 2018 Kristel Balcaen en bartender Ran Van Ongevalle met hun beste champagne- en cocktailtips.

Champagne

“De beste champagne is degene die je lekker vindt. Proef op voorhand als je kan. In deze periode organiseren veel wijnhandelaren degustaties. De drempelvrees is vaak hoog, maar dat is nergens voor nodig. Vertrouw je zintuigen.”

“Champagne is heel gevoelig voor licht. Dan krijg je de zogenaamde ‘goût de lumière’, met onder andere aroma’s van gekookte kool. Zonde van het geld. Ik verkies altijd een fles uit de doos boven een van het rek.”

“Een fout die veel mensen maken, is de champagne te koud serveren, recht uit de koelkast. De ideale serveertemperatuur is 8 à 10 graden. Hou je glas ook altijd aan het steeltje vast. Anders warmen je handen de wijn te snel op.”

“Vergeten je champagne te koelen? Stop de fles in een koelemmer met de helft ijsblokjes en de helft water. Als je er een beetje zout aan toevoegt, gaat het ijs sneller smelten en zijn temperatuur afgeven.”

“Het glas maakt een groot verschil. De flûte en coupe zijn populair, maar bij beide komen de aroma’s en bubbels niet optimaal tot hun recht. Het ideale glas is tulpvormig, en kan gerust een wijnglas zijn. Vul altijd tot het breedste punt van het glas.”

“Een champagne onder de 10 euro is nooit top. Ook als hij afgeprijsd is, zal dat wel zijn redenen hebben.”

“Champagne is meer dan het aperitief. Het is een uitstekende maaltijdbegeleider, en niet alleen bij vis. Een blanc de blancs millésimé past vaak perfect bij pluimwild of kalkoen. Rosé champagnes bij magret de canard en fijn rood vlees. En bij fruitdesserts is een zoete champagne het lekkerst.”

“Drink tussendoor veel water. Zo blijft die kater weg.”

Cocktails

“Bij kerst denk ik aan kruidige smaken en versterkte wijnen zoals vermout en sherry. Mijn favoriete cocktail is de Adonis. Je neemt 60 ml finosherry, 30 ml rode martini, twee scheutjes oranjebitter en als afwerking zeste van sinaasappel. Serveer in een martiniglas of een champagnecoupette. Heel licht in alcohol.”

“Een ‘hot toddy’ is een lekker alternatief voor glühwein. In een warmtebestendig glas doe je blended whisky, 10 ml triple-sec, 10 ml honing, 10 ml citroensap, steranijs, sinaasappel en 150 ml heet water.”

“Gevorderden kunnen iets doen met spar. Edelspar heeft enorm veel toetsen van pompelmoes, terwijl zilverspar smaakt naar clementines en citroen. Als je daar een infusie in gin van maakt, en het dan optopt met tonic of soda, heb je een origineel drankje.”

“Champagnecocktails passen perfect bij oudjaar. Feestelijker kan bijna niet.”

“Liever geen alcohol? Seedlip is een kruidig alternatief voor gin. Wat tonic, spuitwater of sappen erbij, en je hebt een lekker drankje.”

“Koop je ijs. Zelfgemaakte blokjes komen meestal van kraantjeswater, zijn niet altijd van topkwaliteit en zien er niet mooi uit in een cocktail. Het oog wil ook wat.”