Onze ultieme feestgids deel 1: Sergio Hermans beste gourmettips David Devriendt

17 december 2018

09u05

Bron: NINA 0 Nina kookt Kerstmis nadert met rasse schreden. Om ervoor te zorgen dat de feestdagen een succes worden, geven wij jullie deze elke dag dé ultieme tips van onze kerstexperts. Vandaag: topchef Sergio Herman met zijn beste gourmettips.

“Keep it simple. Vroeger sloofde ik me altijd uit, maar achteraf is dat gewoon knettergek. Maak iets wat je al beheerst, of stel jezelf een haalbaar doel. Begin er op tijd aan en zorg dat je de avond zelf niet te veel werk hebt. Je wil meegenieten. Gourmet is daar de ideale keuze voor.”

“Ga voor topkwaliteit. Alles begint met het product. Ik koop altijd goede kip en een mooi stukje vlees, zoals holstein, simmental, rubia gallega, of zelfs wagyu als je het kan uitgeven. Je kan zelfs aan je slager vragen om het te versnijden. Of koop een mooie selectie vis, of schaal- en schelpdieren. Ik betaal graag wat meer voor verse en mooie producten.”

“Experimenteer met je bijgerechten en sauzen. Niets mis met een pot mayonaise op tafel, maar maak met vissaus eens een Thaise variant. Ga ook voor warme sauzen. Een goede pepersaus of bearnaise zijn écht schitterend.”

“Een paar kruiden kunnen een gerecht naar een hoger niveau tillen, dat toon ik in mijn boek ‘Sergio’s smaakmakers’. Met parmezaan kan je veel meer doen dan over pasta strooien. Je moet alleen durven.”

“Respecteer de seizoenen. Tomaten moet je nu niet op tafel zetten. Met kerst doe ik altijd iets met witlof. Of ga voor kropsla, spitskool, venkel of boerenkool. Je hebt in de winter ook heel mooie paddenstoelen.”

“Geef je kerstmaal een exclusief tintje. Het moet niet snobistisch zijn, maar wel feestelijk, zoals met een beetje truffel.”