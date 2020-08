Onze supermarkten vullen zélf de flessen: “Zelfs wijn uit Frankrijk wordt en masse in tankwagens aangevoerd”

Nina kookt Warenhuisketens Colruyt en Delhaize gieten samen jaarlijks 48 miljoen liter (!) buitenlandse wijn in eigen flessen. Al bijna vier op de tien wijnen uit het buitenland worden immers pas in het land van consumptie gebotteld. Sterker nog: zowat alle namen van de bulkwijnen blijken door hen zelf verzonnen. Wij vragen aan beide supermarktketens waarom ze dat doen en bekijken de kwaliteit van deze wijnen.

De gemiddelde Belg is zijn of haar glaasje wijn nog lang niet beu. Uit de jongste cijfers van de overkoepelende International Organisation of Vine and Wine (OIV) werd in ons land vorig jaar 2,7 miljoen hectoliter of 270.000.000 liter wijn opgedronken. Of gemiddeld 24,54 liter per Belg per jaar.

Ontkurkt u vanavond bij het eten een flesje uit Australië, Zuid-Afrika of Chili? Dan hoeft uw zich niet meteen schuldig te voelen over de daarbij horende ecologische voetafdruk. Want tenzij het om een gerenommeerde, duurdere wijn gaat en/of op het etiket pakweg ‘Mis en bouteille au château’ prijkt, wordt de kans steeds kleiner dat uw favoriete wijn in het land van herkomst is gebotteld. Uit cijfers van de International Organisation of Vine and Wine (OIV) blijkt immers dat afgelopen jaar al 38% van alle wereldwijd geëxporteerde wijn niet in fles, maar in bulk naar het land van consumptie werd vervoerd. Van de 105,8 miljoen hectoliter die in 2019 van het ene naar het andere land werd verhandeld, klotste dus zo’n 40,2 miljoen hectoliter eerst rond in een grotere ‘verpakking’. Zeker druivenvocht uit verre landen als Australië, Nieuw-Zeeland, Chili, Zuid-Afrika of de VS wordt almaar vaker in gigantische opslagtanks naar hier gevaren. Zelfs wijn uit buurland Frankrijk wordt en masse in tankwagens van 25.000 liter aangevoerd. Naar de voornaamste redenen is het niet lang zoeken.

Goedkoper transport

“Natuurlijk speelt de ecologische voetafdruk mee”, vertelt men ons in de wijnbottelarij van Delhaize. “Om 25.000 liter wijn in 32.000 flessen van 75 cl vanuit Frankrijk te transporteren, zouden we niet één, maar al twee vrachtwagens nodig hebben.” Die vallen bovendien veel zwaarder uit — aangezien de glazen fles evenveel weegt als de wijn zelf — met een nog hoger brandstofverbruik tot gevolg.

Naast logistieke beslommeringen speelt ook het prijskaartje voor de consument mee: “Als we onze Chileense wijnen van ‘Las Puertas’ niet hier zouden bottelen maar al in fles zouden overbrengen, zouden klanten meteen enkele euro’s meer betalen”, klinkt het bij Delhaize. Aangezien één fles nu slechts 4,99 euro kost, zou dat een stevige slok op de borrel schelen.

Qua volume is de bulkwijn bij Delhaize al goed voor 55 tot 60% van de totale wijnverkoop.

Dat alles maakt dat zowel Delhaize (in Molenbeek) als Colruyt (in Ghislenghien) hun eigen wijnbottelarij hebben. Bij Colruyt worden met een snelheid van 12.000 flessen per uur zo’n honderd verschillende wijnen op fles getrokken, en nog eens dertig andere in een partybox gegoten. Samen goed voor een jaarproductie van minstens 28 miljoen liter wijn. Delhaize moet daar met 20 miljoen liter, verdeeld over 250 verschillende referenties, amper voor onderdoen. Sterker: qua volume is de bulkwijn bij Delhaize al goed voor 55 tot 60% van de totale wijnverkoop.

Kwaliteit verzekerd

Al oogt het toch niet zo appetijtelijk als je zo’n vrachtwagen zijn lading van 25.000 liter wijn ziet overpompen in de gigantische opslagtanks van de bottelarijen. “Ook bij bulk blijft de kwaliteit verzekerd”, verzekert Colruyt. “Zo moeten de tankwagens verzegeld zijn bij aankomst (in de bottelarij, red.). Een staal gaat dan meteen naar ons labo voor analyse. Ook de wijnaankoper krijgt een staal. Hij proeft élke wijn die binnenkomt om na te gaan of het wel die is die hij selecteerde en of die voldoet aan onze kwaliteitseisen. Is dat het geval, dan kan de wijn gebotteld worden.”

Na zo’n labotest en tal van filteringen blijft de wijn nog enkele dagen in de citernes, om uiteindelijk in slechts drie à vier minuten doorheen honderden meters buizen voor wit, rood en rosé in de fles of partybox te belanden. Tussen de aankomst van de tankwagen uit pakweg Frankrijk en het kurken van de gevulde fles zit bij Colruyt nooit meer dan tien dagen, “kwestie van de aroma’s en smaak kwalitatief te houden.”

Bulklanden bij uitstek bleken vorig jaar Spanje (55%), de VS (55%) en Zuid-Afrika (50%): in die drie wijnlanden vertrok minstens de helft van hun geëxporteerde wijn in een bulktank. Terwijl dat in Chili 42% is, en in het chauvinistische en op traditie gestelde Frankrijk nog altijd maar 12%.

Bulkwijnen mogen wereldwijd dan al 38% van het totaalvolume uitmaken, ze vertegenwoordigen nog maar 10% van de omzet. Wat erop wijst dat alleen de goedkoopste wijnen deze ‘behandeling’ ondergaan

Bulkwijnen mogen wereldwijd dan al 38% van het totaalvolume uitmaken, ze vertegenwoordigen nog maar 10% van de omzet. Wat erop wijst dat alleen de goedkoopste wijnen deze ‘behandeling’ ondergaan. Zeker bij de allergoedkoopste — rond de 3 à 3,5 euro per fles van 75 cl — valt amper te geloven dat die voor zo’n prijskaartje zelfs uit Australië zijn vertrokken. Trek je daar onder meer de winstmarge, btw en andere taksen, transport- en bottelkosten af, dan kost die wijn zelf uiteindelijk maar 45 à 50 eurocent per 75 cl. Of hoe je van zo’n fles nooit de beste kwaliteit mag verwachten.

Nog dit: ga als wijnreiziger in het Franse Rhône-gebied nooit op zoek naar het ‘Les Truffiers’-domein, of het ‘Las Puertas’-landgoed tijdens een rugzakreis in Chili. Zowat alle namen van de bulkwijnen blijken door de supermarkten zelf verzonnen: “Aan de wijngaarden van onze ‘Les Truffiers’ loopt al eens een truffelvarken rond”, dixit Delhaize. “En die ‘Las Puertas’? Ooit vertelden die Chileense wijnboeren ons dat wij voor hen de poorten naar Europa openden en de naam was geboren.”

En wat met sulfiet?

Om de houdbaarheid van wijn te verbeteren, grijpen de meeste wijnbouwers gretig naar zwaveldioxide of SO2. “Die voegt de wijnbouwer toe voor of na het persen van de druiven, of vlak voor het bottelen”, klinkt het bij de onderzoekers van EOS Tracé. “Dat proces wordt ook zwavelen genoemd. Het doodt schimmels en bacteriën die de wijn bederven en voorkomt dat witte wijn bruin kleurt. Een deel van de zwaveldioxide zet zich in de wijn om tot bisulfiet-ionen, en op hun beurt deels tot sulfiet-ionen. Vandaar dat het wijnetiket ‘sulfiet’ vermeldt.”

Volgens EU-richtlijnen moet de hoeveelheid sulfiet in biologische wijn lager liggen dan die in gewone wijn. Rode wijn mag maximaal 150 mg per liter bevatten (100 mg/l voor bio), voor witte wijn of rosé is maximaal 200 mg per liter toegestaan (150 mg/l voor bio).

