Onze spaghettispecialist Lara proeft de befaamde bolognese van Den Trol: "Zijn de rood-witte placemats een slecht voorteken?"

Lara Laporte

07 oktober 2020

11u58 2 Nina kookt Na stoofvlees, vol-au-vent en frieten moet spaghetti bolognese wel het favoriete gerecht van alle Vlamingen zijn. Reken Lara Laporte daar maar bij: zij proeft al een jaar lang spaghetti’s over heel Vlaanderen voor haar blog ‘ Na stoofvlees, vol-au-vent en frieten moet spaghetti bolognese wel het favoriete gerecht van alle Vlamingen zijn. Reken Lara Laporte daar maar bij: zij proeft al een jaar lang spaghetti’s over heel Vlaanderen voor haar blog ‘ Spaghetti Blogonaise ’. Speciaal voor NINA trekt ze nu langs de Vlaamse eethuizen die volgens de NINA-lezers de beste bolo serveren. Deze week op het menu? Den Trol in Schoten, een bruine kroeg met een fanatieke fanbase die vooral de spaghetti prijst. Maar is Lara ook overtuigd? Alle andere reviews lees je hier

In december 2019 bracht ik op aanraden van enkele fanatieke Trol-lovers een bezoekje aan ‘Den Trol’ in Schoten. Enfin, vooral na enkele berichtjes – getypt in hoofdletters – van dé meest fanatieke Trol-lover (hey, Robine!). In tegenstelling tot wat ze me aanraadde, de spaghetti bolognese uiteraard, koos ik destijds voor de spaghetti ‘half & half’ van Den Trol. Dat zorgde voor enkele verontwaardigde reacties. Ze vonden het geen eerlijke review, want het ging niet over dé bolognese. Ik beloofde dus dat ik op een later moment zou terugkeren voor de bolo. Deze is dus voor alle Den Trol-liefhebbers én Robine.

Mijn tafelgenoot tikt misnoegd op de rood-witte placemats op tafel. “Die zijn altijd een slechte voorbode”

Mijn gezelschap, Jorik en Dries, en ik schuiven de voetjes onder tafel. “Ja, ik zie het al”, zegt Dries, terwijl hij misnoegd op de rood-witte placemats op tafel tikt. “De wet van Cromheecke”, snuift hij (‘Cromheecke’ is zijn achternaam). Jorik knikt, ik kijk het koppel vragend aan. Dries legt uit: “Rood-witte placemats zijn altijd een slechte voorbode. Elk Italiaans restaurant dat zijn eten serveert op die placemats is meestal het erfgoed niet waard.” Ik lach en leg uit dat Den Trol geen Italiaan is, maar een gewone bruine kroeg. “Oei, dat is nog erger”, lacht Dries. Duidelijk geen echte connaisseur, denk ik stiekem, noch een regelmatige lezer van mijn blog.

De spaghet?

Niet veel later komt de pièce de résistance op tafel. Dunne slierten, fijngesneden groentjes – ik merk vooral paprika en champignons op – en iets te weinig gehakt naar mijn zin. Voor tien euro krijg je een royale portie met een minstens even royale portie geraspte kaas erbovenop. Qua prijs-kwantiteit is het dus zeker en vast in orde. Over naar de kwaliteit...

(Lees verder onder de foto.)

Ik hou van pikant eten en een bolo met een ‘edge’, maar hier zijn de kruiden net iets te overheersend

De menukaart waarschuwt op voorhand dat de ‘Spaghetti Den Trol’ pikant is en oh boy, neem dat maar zeer serieus. Ik hou van pikant eten en heb graag een bolo met een edge, maar hier was het me net iets te overheersend. Vooraleer mijn smaakpapillen en lippen compleet buitenspel werden gezet door de kruiden, proefde ik wel een lekkere zoetzurige hint. Maar uiteindelijk elimineerde de pikantheid echt al de andere smaken. Aangezien Dries de hele broodmand leeg at en Jorik zijn rode wijn gulzig naar binnen goot, durf ik te veronderstellen dat ze mijn mening deelden.

Samengevat?

Mét champignons, te weinig gehakt en overheersend pikant. De ‘wet van Cromheecke’ strikes again.

Speciaal voor NINA gaat Lara langs bij enkele Belgische eetadresjes om er spaghetti bolognese te proeven. Volgende week aan de beurt: La Cantina Italiana in Heusden-Zolder. Heb jij een aanrader die ze zeker moet uittesten? Of ben je overtuigd dat jouw favoriete restaurant de beste bolo serveert? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar liesbeth.de.corte@dpgmedia.be. Wie weet sturen we Lara erop af.

