Met deze ontbijtsmoothies ben je klaar voor het schooljaar!

26 augustus 2020

De start van het schooljaar doet bij velen het stresspeil stijgen. Met deze drie zalige ontbijtsmoothies breng je rust in je ochtendroutine. Ze zijn klaar in een handomdraai en geven het hele gezin de nodige energie om de dag ‘smoothly’ te beginnen!

Yoghurtsmoothie met aardbeien en havermout

Havermout geeft je een energieboost voor enkele uren, een must in jouw ontbijtsmoothie! Mix yoghurt, banaan en rode vruchten met enkele lepels havermout en je gaat die schooldag tegemoet als een speer. Tip: rode diepvriesvruchten zorgen ervoor dat je deze smoothie razendsnel op tafel tovert. Ready, set, go!

Zelf yoghurtsmoothie met aardbeien en havermout maken

Powershake met yoghurt en pindakaas

Heb je geen blender? Neem een afsluitbaar potje en voeg een lepel pindakaas, wat chiazaad, een scheutje melk en honing toe. Werk af met een portie volle yoghurt (die zorgt voor een heerlijk verzadigd gevoel). Sluit het potje af en shake zelf je smoothie. Zo combineer je een gezond ontbijt met een mini ochtendwork-out. Win-win!

Het recept voor de yoghurt en pindakaas powershake vind je hier

Ombré smoothie met bosvruchten

Wil je je kroost tijdens het weekend verwennen zodat ze de komende schoolweek vlotjes aankunnen? Ga dan voor een oogstrelende ombré smoothie! Begin met een laagje eenvoudige bananenmilkshake en schenk een bodempje uit in elk glas. Mix een deel van de overblijvende bananenshake met frambozen en voeg het toe aan de glazen, mix het laatste deel met braambessen en schenk opnieuw uit. Aanschouw jouw homemade Instagramplaatje en geniet ervan!

Recept ombré smoothie met bosvruchten uittesten