Ontbijt dan toch niet de belangrijkste maaltijd van de dag Brecht Van den Broucke

01 februari 2019

08u54

Bron: De Morgen 0 Nina kookt De theorie dat ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is, klopt niet. Dat blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in The British Mediacal Journal. Mensen die ontbijten nemen veel meer calorieën op tijdens de dag in tegenstelling tot diegenen die het ontbijt links laten liggen .

Al decennialang horen we gezondheidsexperten zeggen om het ontbijt niet over te slaan. Wanneer we dit toch doen om gewicht te verliezen, eten we uiteindelijk meer tijdens de dag. Nieuw onderzoek toont nu aan dat wie het ontbijt overslaat gemiddeld zo'n 260 calorieën minder consumeert op een dag.

De onderzoekers zagen ook geen verschil over de werking van ons metabolisme tussen mensen die ontbijten en mensen die niet ontbijten. Er is geen bewijs dat ontbijten voor een efficiëntere verbranding van calorieën zorgt en dus zou helpen bij het verliezen van gewicht.

Een halve kilo lichter

Experten van de Monash University in Melbourne in Australië, onderzochten 13 proeven gerelateerd aan ontbijt en gewicht in landen met een hoog inkomen. De meeste studies volgden de deelnemers een maand lang met als langste studie één van 16 weken. Personen die niet ontbeten waren gemiddeld 0,45 kilogram lichter.

Deze studie staat in schril contrast met de voedingsadviezen: “Sommige mensen slaan hun ontbijt over omdat ze denken dat ze op die manier gewicht verliezen. Onderzoek toont aan dat mensen die regelmatig ontbijten minder overgewicht hebben.”