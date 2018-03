Ondeugend lekker: Sepideh bereidt 5 kinky gerechten Stefan Vanderstraeten

04 maart 2018

17u00 0 Nina kookt Ook Sepideh Sedaghatnia durft al eens buiten de lijntjes te kleuren. Dan kiest ze niet alleen de bijpassende wijnen, maar waagt ze zich zelfs aan het fornuis. Met verrassend-gewaagde, spicy en zelfs wat kinky gerechten als resultaat.

Lam & kaviaar uit het vuistje

«Als je in mijn geboorteland Iran iemand wil verwennen, dan maak je lamsvlees klaar. En om het helemaal ondeugend te maken, kan je die tartaar van lam op de bovenkant van je hand serveren. Speels, toch? En al zeker door het af te toppen met kaviaar.»

Ingrediënten:

• 100 gram lamsvlees

(bij voorkeur van schouder)

• 50 gram kaviaar

• olijfolie

• enkele cl citroensap

• worcestersaus

• bieslook

• sjalotje

• enkele blaadjes zuring

• kreeftenmayonaise

Bereiding:

«Hak het lamsvlees manueel fijn en meng met de bieslook en nog wat andere groene kruiden naar keuze. Voeg daar wat olijfolie, enkele druppels citroensap en worcestersaus aan toe. Breng mooi op smaak met zwarte peper en zout.»

«Serveer deze lamstartaar als een quenelle op de hand van je partner en garneer dat met enkele blaadjes zuring en opgelegde sjalot. Top af met een lepeltje Russian Oscietra-kaviaar. Door het zoutige en notige karakter passen die eitjes daar perfect bij. Werk af met enkele dotjes kreeftenmayonaise, of mayonaise waarin wat cayennepeper en kreeftenbisque vermengd werd.»

Drinken met:

«Rosé champagne, bij voorkeur Bollinger. Niet alleen het favoriete merk van James Bond, één van de grootste casanova’s van het filmdoek, maar een huis dat nog altijd op kleinschalige wijze topkwaliteit blijft leveren. Deze rosé heeft een mooi zalmroze kleur, met blijvende kleine en fijne parels. Aangename neus met aardbeien, frambozen, besjes en in de verte aroma’s van

rozen en hartige biscuit. Met dank aan de houtrijping die de toegevoegde chardonnay vooraf had gekregen. Even aangename aanzet in de mond, met opnieuw die aroma’s van aardbei en biscuit, toetsen van amandel en marsepein. Goede structuur en sappige zuurtjes die dit tot een heerlijk complexe champagne maken.»

Champagne Bollinger Rosé 75 cl - ongeveer 73 euro in wijnhandels

