Omdat Valentijn een heel weekend mag duren: Sepideh mixt vijf cocktails met afrodisiacum

Margarita

Nodig:

• 6 cl tequila reposado (tequila die enkele jaren gerijpt is)

• 3 cl limoensap

• 1,5 cl siroop van LAVENDEL

• 8 druppels bitter

• 1 snuifje zwarte peper

• wat verse lavendel of viooltjes

Z o maak je het

• Koel zo’n ouderwetse champagnecoupe vooraf af met ijsblokjes.

• Giet alle vloeibare ingrediënten in een met ijsblokjes gevulde mengbeker.

• Shake grondig gedurende 30 seconden.

• Giet het resultaat zorgvuldig via een zeef in de coupe (waaruit eerst de ijsblokjes verwijderd werden).

• Garneer met een snuifje peper in het glas en een takje lavendel/viooltjes rond de steel.

Smoky Bloody Mary

Nodig:

• 1 flesje TOMATENsap

• 3 cl wodka

• 3 cl mezcal

• 1,5 cl limoensap

• 8 druppels tabasco

• 4 druppels worcestersaus

• 2 snuifjes gemalen zwarte peper

• 1 snuifje zout van SELDER

• 1 SELDER

• 1 schijfje citroen

Zo maak je het

• Giet alle vloeibare ingrediënten in een mengbeker en voeg daar zowel de tabasco en de worcestersaus als de snuifjes peper en selderijzout aan toe.

• Roer vervolgens alles gedurende minstens één minuut.

• Vul een groot tumbler-glas volledig met ijsblokjes.

• Giet de cocktail in het glas.

• Werk af met een groot stukje selder en het schijfje citroen.

• Garneer desnoods ook met een pikante peper.

Negroni d’Amore

Nodig:

• 3 cl gin

• 3 cl Campari

• 2 cl vermout

• 2 cl sap of siroop van GRANAATAPPEL

• stukje sinaasappel

Zo maak je het

• Vul een karafje voor driekwart met ijsblokjes.

• Giet daarin alle ingrediënten samen én roer vervolgens gedurende een minuutje.

• Vul een elegant cocktailglas met enkele ijsblokjes.

• Knijp een appelsienzeste wat uit boven het glas, zodat de etherische oliën vrijkomen, en wrijf ook de rand van het glas ermee in.

• Giet de Negroni d’Amore in het glas, garneer met een andere appelsienzeste en geniet.

Basil d’Amour

Nodig:

• 8,5 cl sap van granaatappel

• 0,5 cl limoensap

• 1 cl suikersiroop

• enkele rozen

• espuma van BASILICUM

Nodig voor de espuma:

• 200 gram basilicum

• 200 gram krachtige groentenbouillon

•2 blaadjes gelatine

• 500 gram room (40%)

• peper en zout

Zo maak je het

• Maak originele ijsblokken door een lege friscovorm te vullen met water en een romantische roos.

• Pers sap van granaatappel met de sinaaspers en voeg het limoensap en de suikersiroop toe.

• Vul een voldoende groot cocktailglas met de rozenijsblokjes en giet daar de granaatappelmocktail bij.

• Garneer met een toef espuma van basilicum. Het oogt misschien wat ongewoon, maar de smaak is zó krachtig én lekker.

• De espuma maak je door de gelatineblaadjes in koud water te weken en alle andere ingrediënten vijftien minuten te laten koken in een pan. Knijp de gelatineblaadjes eerst uit en laat ze nadien in de pan wegsmelten. Roer alles nog even geduldig door en blend tot een fijn mengsel. Laat dit even afkoelen en doe de ‘espuma van basilicum’ dan in een sifon onder druk om ‘m aan te brengen op het glas.

Saffron Delight

Nodig:

• 4 cl bruine (al dan niet spiced) rum

• 1 cl grappa

• 1 cl honing

• 3 druppels (pompelmoes)bitter

• enkele draadjes van SAFFRAAN

• 1 flesje neutrale tonic

Zo maak je het

• Gebruik geen saffraanpoeder uit potjes. Dat is méér kleurstof dan smaak. Maar bereid zelf je poeder door enkele kwaliteitsvolle saffraandraadjes plat te stampen. Twee draadjes is voldoende voor één cocktail.

• Meng het lavendelpoeder met de honing en doe er ook al de grappa bij. Laat dit alles een kwartiertje macereren.

• Doe daar ook de druppels bitter en de bruine rum bij.

• Roer alles grondig gedurende één minuut.

• Giet het resultaat in een elegant met enkele ijsblokjes gevuld cocktailglas.

• Knijp even in de schil van een limoenpartje, boven het glas, zodat de etherische oliën vrijkomen.

• Top af met de tonic en garneer eventueel nog met enkele saffraandraafjes.

