Om duimen en vingers bij af te likken: sushi op 3 verrassende manieren

Nina kookt Geen idee wat je ’s avonds moet koken? Foodie Sonja Peeters zorgt elke week voor de nodige inspiratie. “Sinds mijn reis naar Japan mag je me altijd wakker maken voor sushi. Op voorwaarde dat hij kraakvers is én een licht pittige smaak heeft. De sushi die ik zelf maak, kan niet tippen aan die van de meesters, maar is ook niet te versmaden!”

Voor 4 personen • 50 minuten

• 400 g sushirijst • 2 kipfilets • peper en zout • 2 eieren • zonnebloemolie • 50 g bloem • 50 g panko • 8 el rijstazijn• 2 norivellen • 1 komkommer, in lange plakjes • bakje tuinkers • zwarte sesamzaadjes • wasabipasta

Voor de saus

• 3 el ongezouten boter • 30 g bloem • 2,5 el currypoeder • 1 kl kokospoeder • 1 el tomatenpuree • 1 el worcestershiresaus • ½ kl cayennepeper • snuf peper • 1 ui, grof gesneden • 2 teentjes knoflook • 2 cm verse gember, geschild • 400 ml kippenbouillon • suiker

Zo ga je te werk

1> Kook de sushirijst gaar zoals vermeld op de verpakking. Laat daarna afkoelen. Klop de kipfilets plat tussen 2 vellen plasticfolie. Kruid ze flink met peper en zout. Klop de eieren los met 2 eetlepels zonnebloemolie. Doe de bloem en panko in aparte kommen. Wentel de kipfilets eerst door de bloem, dan door de eieren en tot slot door de panko. Herhaal. Bak de kipfilets goudbruin en krokant in hete olie. Hou ze warm in een oven van 100 °C.

2> Smelt de boter en voeg de bloem al roerend toe. Voeg het currypoeder, kokospoeder, de tomatenpuree, worcestershiresaus, cayennepeper en een snuf peper toe. Roerbak 5 minuten op een laag vuur.

3> Doe de ui met de knoflook en de gember in een blender en mix glad. Bak deze pasta op een laag vuur een tiental minuten. Giet er de bouillon bij en breng aan de kook. Voeg nu de currypasta al roerend toe en blijf roeren tot de saus begint in te dikken. Breng op smaak met wat suiker, peper en zout.

4> Verwarm de rijstazijn met een snuf zout en roer onder de afgekoelde sushirijst. Vet een klein kommetje van ongeveer 8 centimeter diameter in met een klein beetje olie. Schep er een deel van de sushirijst in en druk stevig aan met de bolle kant van een lepel. Draai het kommetje om en laat er het ‘rijstbroodje’ voorzichtig uit glijden. Maak zo 8 halve broodjes.

5> Snij de norivellen in vierkantjes. Beleg 4 halve rijstbroodjes met een stukje norivel, plakjes komkommer, kipburger, tuinkers en currysaus. Sluit af met nog een tweede norivel en de bovenkant van de rijstbroodjes. Bestrooi met de sesamzaadjes. Serveer met wasabipasta.

Tip: Vervang de kip eens door een stukje licht gegrilde tonijn of zwaardvis.

2. Fancy & veggie: Sushibowl

Voor 4 personen • 45 minuten

• 300 g ongepelde rijst • 100 ml rijstazijn + 4 el rijstazijn • 2 tl sojasaus • 1 el agavesiroop • zout • 200 g rodekool, fijngesneden • 2 el suiker • 1 norivel • 1 el srirachasaus • 4 el mayonaise • 150 g edamamebonen • 3 tricolore wortelen, in dunne plakken • 1 mango, in blokjes • 2 lente-uitjes, in ringen • zonnebloemolie

Zo ga je te werk

1> Kook de rijst gaar zoals vermeld op de verpakking en laat afkoelen. Verwarm de 4 eetlepels rijstazijn met de sojasaus, agavesiroop en een snuf zout. Schep deze saus onder de rijst.

2> Giet de resterende rijstazijn bij de rodekool en meng er de suiker en een scheutje water onder. Roer goed en zet apart. Bak het norivel in een droge koekenpan krokant. Roer de sriracha onder de mayonaise.

3> Verdeel de rijst over 4 kommetjes. Leg er de edamamebonen, de wortelplakjes, mangoblokjes en rodekool bij. Werk af met de lente-uitjes en verkruimel er wat van het norivel over. Bedruppel met de pikante saus.

Tip: Je kan hier eventueel nog krokant gebakken tofoeblokjes bij geven.

3. Klassiek: Maki met zalm en avocado



Voor 4 personen • 45 minuten

• 350 g sushirijst • 4 el rijstazijn • 2 tl suiker • zout • 200 g verse zalmfilet • 1 rijpe avocado • 4 norivellen • 2 tl wasabipasta • sojasaus • opgelegde gember

Zo ga je te werk

1> Spoel de rijst tot het water helder is. Kook de rijst vervolgens gaar zoals vermeld op de verpakking. Verwarm

ondertussen de rijstazijn met de suiker en een snuf zout. Laat afkoelen tot kamertemperatuur en schep daarna voorzichtig onder de rijst.

2> Snij de zalm in de lengte in repen van 1 centimeter breed. Snij het vruchtvlees van de avocado in de lengte in repen van 1 centimeter breed. Leg een vel plasticfolie op het werkblad en daarop het bamboematje. Leg een norivel met de glanzende kant naar beneden op het matje. Verdeel er met vochtige handen een laag rijst van een halve centimeter dik over, maar laat 2 centimeter aan de bovenzijde vrij. Druk de rijst stevig aan.

3> Leg wat repen zalm 2 centimeter van de onderzijde over de hele breedte op de rijst en leg er wat repen avocado op. Besmeer de repen heel dun met een beetje wasabi. Maak de vrije strook aan de bovenzijde met water vochtig. Rol nu met behulp van de folie en het bamboematje van onderen naar boven het geheel strak op. Maak zo nog 3 rollen.

4> Snij elke rol met een scherp, vochtig mes in zes gelijke stukken. Serveer de sushi met sojasaus en opgelegde gember.

Weetje: Sushi betekent letterlijk ‘zure smaak’, wat verwijst naar de rijstazijn die onder de rijst gemengd wordt.

Wie is ze?

• geboren in 1971

• culiredacteur, foodstylist en receptontwikkelaar

• vindt inspiratie in verrassende geuren en smaken, spannende ingrediënten en bij collega-foodies en chefs