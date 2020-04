Om duimen en vingers bij af te likken: Disney deelt iconische recepten uit de pretparken Valérie Wauters

27 april 2020

Het ziet ernaar uit dat de deuren van de Disneyland parken nog wel een tijdje gesloten zullen blijven. Om het gemis te verzachten deelt Disney nu de recepten van enkele iconische desserts uit de parken. Laat die #coronakilos maar komen.

De overheerlijke desserts die je in de Disneylandparken kan kopen, maak je voorlopig het best zelf in je eigen keuken. Disney deelt de laatste weken regelmatig een recept op haar blog en op Disneyland at home, en dat is alleen maar goed nieuws voor ons. Hieronder vind je alvast twee recepten om duimen en vingers bij af te likken.

Mickey Mouse Beignets

Ingrediënten:

1/2 theelepel droge gist

1/4 kopje warm water

1/4 kopje suiker

2 eetlepels plantaardige vetstof (Crisco)

1/2 theelepel zout

1/2 kopje volle room

1 ei

4 kopjes bloem

1/2 kopje kokend water

frituurolie

bloemsuiker

Bereiding

1. Strooi gist over warm water in een kleine kom. Roer om op te lossen en laat vervolgens 5 minuten rusten.

2. Neem een grote kom en meng daarin de suiker, de plantaardige vetstof, het zout, de room, het ei, de bloem en kokend water. Roer er vervolgens het gistmengsel door. Meng verder met de deeghaken van een mixer tot het deeg volledig glad is. Laat het deeg 30 minuten rusten.

3. Rol het deeg uit tot het een dikte heeft van ongeveer 2 centimeter. Steek de beignets uit het deeg met een ‘Mickey Mouse’-uitsteekvormpje uit, of snij in de gewenste vorm met een mes.

4. Dek af met een keukenhanddoek en laat het deeg rijzen tot het in dikte verdubbeld is in een warme, tochtvrije omgeving. Dit duurt 1 à 1,5 uur.

5. Verwarm de frituurolie en frituur de beignets gedurende 2 à 3 minuten. Draai om zodra ze goudbruin zijn aan één kant. Gebruik een tang om de beignets op keukenpapier te leggen, zodat het vet kan geabsorbeerd worden.

6. Bestrooi met poedersuiker en serveer onmiddellijk.

Carrot Cake uit het Plaza Gardens Restaurant

Ingrediënten

3 eieren

200 g suiker

200 g bloem

1 zakje gist

165 g olie

3 g vanille

66 g pecannoten

225 g wortelen

1,5 g kaneel

Ingrediënten van het glazuur

250 g roomkaas

50 g poedersuiker

50 g gesmolten boter

Optioneel: citroen- of sinaasappelsap

Bereiding:

1. Meng de eieren met de suiker en blancheer het mengsel (klop krachtig gedurende enkele minuten). Voeg de vanille toe en dan voorzichtig de olie terwijl je blijft roeren.

2. Meng in een andere kom de bloem, het kaneel en de gist.

3. Meng het bloemmengsel geleidelijk met het mengsel van suiker en ei tot een glad mengsel. Klop goed in geval van klontjes.

4. Rasp de wortelen en voeg de pecannoten toe aan het mengsel.

5. Giet het mengsel in een ronde vorm of kies de optie ‘tea time’ en maak er individuele gebakjes van. Het gebak zal rijzen. Vul daarom de vormen tot 3/4.

6. Zet 20 minuten in de oven op 160°C.

7. Maak het glazuur: meng de roomkaas en de poedersuiker. Voeg als laatst de gesmolten boter toe. Meng goed!

8. Versier de carrot cake nadat deze is afgekoeld met glazuur.

Tip van de chef: Voeg enkele druppels kleurstof toe voor wat extra kleur. Je kunt ook citroensap (of sinaasappelsap) toevoegen aan het glazuur. Zo krijgt de cake een fruitige noot.

