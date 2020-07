Om duimen en vingers af te likken: Leonidas maakt smeerpasta van zijn bekendste praline Manon Nele Annemans

22 juli 2020

16u47 0 Nina kookt Grijp jij ook instant naar de witte exemplaren in een doosje pralines? Dan hebben we goed nieuws voor je. Leonidas gaat zijn meest bekende praline, de Manon, ook als smeerpasta verkopen! Wij beginnen alvast te watertanden ...

Een kleine rondvraag leert ons al snel wat de favoriete praline van onze redactie is: de witte Manon-praline met koffie- en pralinésmaak van Leonidas. En dat is ook de Belgische chocolade- en pralineketen niet ontgaan. Daarom lanceren zij nu hun meest bekende praline in de vorm van een heerlijke smeerpasta om over je boterham te smeren - of gewoon helemaal uit te lepelen. Eerder brachten ze ook al roomijs op de markt met de bekende Manon-smaak.

Normaal gezien is de pasta heel binnenkort verkrijgbaar in alle Leonidas-winkels, maar online kan je hem nu al op de kop tikken. Voor een potje van 300 gram tel je 5,70 euro neer.

Niet zo’n fan van de witte Manon-praline? Niet getreurd. Leonidas brengt ook een pure en een hazelnootpasta uit.