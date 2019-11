Zoete zondag Gesponsorde inhoud Oh crêpe! XL pannenkoek voor de héle familie

14 november 2019

Op zondag eten we pannenkoeken . Doe eens gek en maak deze keer een XL exemplaar. Deel met je familie. Of *kuchje* niet.

Het recept: reuzenpannenkoek voor het hele gezin

Aantal: 1 pannenkoek, voor ca. 4 à 6 personen

Duur: 35 min.

Dit heb je nodig

Voor de pannenkoek:

* 175 g patisseriebloem * 2 grote eieren * 2 zakjes Dr. Oetker Vanille Suiker * 1/2de zakje Dr. Oetker Backin Bakpoeder * 1 tl zout * 350 ml melk * 50 g ongezouten boter * 1 el zonnebloemolie

Voor de afwerking:

*Honing, agave- of esdoornsiroop *Dr. Oetker Slagschuim * Dr. Oetker Strooifeest *Dr. Oetker Regenboogfantasie * …

Zo ga je te werk

1. Verwarm de oven voor op 190°C.

2. Smelt de boter in een steelpannetje en zet opzij.

3. Doe de eieren, de Vanille Suiker , het bakpoeder en het zout in een kom en meng met een garde luchtig.

4. Voeg de melk toe en meng voorzichtig.

5. Voeg de helft van de bloem toe en meng met een spatel tot de bloem is opgenomen. Voeg de tweede helft van de bloem toe en meng kort tot een glad geheel (klonters mogen!).

6. Voeg de gesmolten boter toe en meng kort in het beslag.

7. Verhit de zonnebloemolie in een diepe ovenbestendige pan (26-28 cm.) op een medium vuur. Giet - als de olie warm is - voorzichtig het beslag in de pan. Zet het vuur zachter.

8. Laat de pannenkoek 5-6 min. bakken. Wanneer je bubbels in het midden van de pannenkoek ziet, plaats dan de pan in de oven.

9. Bak de pannenkoek in de oven gedurende 10-12 min. Laat 5 min. afkoelen in de pan en snijd vervolgens in stukken.

10. Serveer met toppings naar keuze én val aan!

