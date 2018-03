Nutella-koekjes komen niet naar België, maar zo kan je ze wel zelf maken TVM

01 maart 2018

15u11 80 Nina kookt In Duitsland zijn de Nutella Biscuits een ware hit. Op sociale media worden ze veelvuldig gedeeld en dat werd ook in ons land opgemerkt door verschillende media. Maar zijn ze binnenkort ook in België verkrijgbaar? We vroegen het na bij Ferrero, het moederbedrijf achter het chocopastamerk.

We zullen jullie het spijtige nieuws helaas maar meteen meedelen: de koekjes komen niet naar België. “Momenteel zijn er geen plannen om de Nutella Biscuits ook in België te lanceren,” vertelt pr-verantwoordelijke Anne-Valérie Guyaux. “Ze zijn enkel beschikbaar in Duitsland,” laat ze nog weten, en dus niet (ook) in Italië zoals sommige anderen schrijven.

Ofwel kun je dus een tripje Duitsland plannen of je kunt natuurlijk ook zelf Nutella-koekjes maken. Wij delen alvast een receptje om de pijn toch een beetje te verzachten.

Nutella Biscuits

Ingrediënten voor 20 koekjes

- 450 gram bloem

- 100 gram hazelnootpoeder

- 150 gram rietsuiker

- 160 gram boter

- 1 ei

- 180 gram ahornsiroop of honing

- snuifje zout

- 150 gram Nutella

Bereiding:

Stap 1: mix alle droge ingrediënten samen in een kom: de bloem, suiker, hazelnootpoeder en een snuifje zout. Warm de boter kort even op in de microgolfoven en meng het door de droge mix. Kluts het ei samen met de ahornsiroop of honing en voeg ook dat toe aan het mengsel.

Stap 2: mix samen tot je een homogeen geheel krijgt, maar overdrijf niet. Als het deeg te plakkerig is, voeg dan een snuifje bloem toe. Kneed het deeg tot een bal, bedek het met een keukenhanddoek en laat minstens twee uur rijzen in de ijskast.

Stap 3: verwarm de oven voor op 180 graden. Rol het deeg uit met een deegroller op een bebloemde ondergrond en snij vormpjes uit. Zorg dat je altijd twee dezelfde koekjes per vormpje hebt. Leg ze op een ovenschaal met bakpapier in en bak ze 12 minuten lang. Laat ze vervolgens eventjes afkoelen voor je begint met decoreren.

Stap 4: Doe een eetlepel Nutella op de helft van de koekjes en leg er volgens het koekje met dezelfde vorm bovenop. Werk eventueel af met hagelslag of gekleurde sprinkles.