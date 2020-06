Nu al cocktailinspiratie voor vrijdag: lekkere receptjes met pompelmoes in de hoofdrol David Devriendt

15 juni 2020

15u55 0 Nina kookt Deze vrijdag nodigen Het Laatste Nieuws en JOE heel Vlaanderen uit voor ‘De Anderhalve Meter Borrel’. Maar geen geslaagd feestje zonder iets deftigs in het glas. Haal je beste shakeskills maar boven, want wij geven je de hele week inspiratie voor de beste cocktails en mocktails, met telkens een ander zomeringrediënt in de kijker. Vandaag: roze pompelmoes.

Bitterheid kunnen we op elk feestje missen als kiespijn, maar voor de pompelmoes maken we graag een uitzondering. Zeker voor de roze variant, want die is het zoetst. Niet alleen zijn de vitamines C erin gezond, je zou er ook een energieboost van krijgen. Toch niet onbelangrijk op een feestborrel. In cocktails en mocktails komt hij dan ook goed tot zijn recht, als basis of als finishing touch.

COCKTAIL

Cold Brew met rum

Over de cocktail: Dit is er eentje voor koffieliefhebbers, met een kick. Perfect dus voor een energieke Anderhalve Meter Borrel. De pompelmoes zorgt voor de bitterzure toets. Een Cold Brew is niet gewoon een koffie over wat ijsblokjes. Er gaat traditioneel een lang proces aan vooraf waarbij gemalen koffie en koud water gedurende minstens 12 uur langzaam trekken. Het resultaat is een koude koffiedrank met een minder uitgesproken bittere smaak door het ontbreken van heet water tijdens het brouwen. Nescafé Dolce Gusto heeft cold-brewkoffie in instant capsules, maar je kan het ook zelf maken met een French press of in een glazen kan of grote pot. Begin er in dat geval tijdig aan, bij voorkeur de avond voordien en in voldoende hoeveelheden.

Dit heb je nodig voor 1 glas

roze pompelmoes

50 ml dragon infused Don Papa rum (in de betere drankenhandel)

1 Nescafe Dolce Gusto Cold Brew Capsule (of 150 ml zelfgemaakte cold-brewkoffie, als je geen Dolce Gusto-machine hebt)

15 ml yuzusap (Japanse citroen)

25 ml citroengrassiroop

bruiswater

ijsblokjes

Zo maak je hem

1. Vul een cocktailshaker met ijsblokken en doe hetzelfde met een groot cocktailglas of gin-tonicglas zodat dit al kan afkoelen.

2. Snij met een dunschiller een stuk schil van de roze pompelmoes en ga hiermee over de rand van het glas. Heb je geen dunschiller, neem je gewoon een schijfje pompelmoes.

3. Giet met behulp van een jigger of cocktailmaatje 50 ml van de rum, 25 ml van de siroop en 15 ml yuzusap in de shaker.

4. Doe de coldbrewkoffie even in een apart glas over ijsblokjes en giet het daarna over in de shaker.

5. Shake alle ingrediënten kort maar krachtig.

6. Neem de strainer (zeefje) om de ijsblokjes tegen te houden en giet de cocktail in het met ijsgevulde glas

7. Voeg hier een heel klein scheutje bruiswater aan toe. Niet te veel, want dan verlies je de kracht en de pit van je cocktail.

8. Afwerken kan je met de schil of een schijfje roze pompelmoes.

MOCKTAIL

Vivace Vivace

Over deze cocktail: heel makkelijk te maken en instant zomers, door de tropische toetsen en de citrussmaak van pompelmoes. De basis van deze creatie is de Martini Non-Alcoholic Vibrante, het gloednieuwe zeroproof aperitief van het Italiaanse cultmerk, met een vleugje bergamot. Helemaal klaar voor een feestje zonder kater!

Dit heb je nodig voor 1 glas

50 ml Martini Non-alcoholic Vibrante (o.a. bij Colruyt, Delhaize, Carrefour en AH)

1 passievrucht

50 ml vers rozepompelmoessap

gemberbier

ijs

Zo maak je hem

1. Vul een hoog glas met ijs.

2. Snijd de passievrucht in tweeën en lepel de pulp van een helft in het glas.

3. Doe er de Martini Non-Alcoholic Vibrante en het verse pompelmoessap bij.

4. Top af met gemberbier.

5. Roer voorzichtig om alle ingrediënten te mengen en garneer met de andere helft van de passievrucht.

Klink mee met De Anderhalve Meter Borrel

Het Laatste Nieuws en JOE nodigen je uit om deze vrijdag, 19 juni, om 20 uur stipt uit je kot – op anderhalve meter afstand uiteraard – te komen en samen met heel Vlaanderen het glas te heffen op de zomer van 2020! Hoe je dat het liefste doet, is aan jou: alleen, samen met je gezin, de buren, de scouts, collega’s … Laat ons weten wat voor jou ‘De Anderhalve Meter Borrel’ speciaal maakt, en misschien komt HLN LIVE wel met jullie aftellen die vrijdag. Mail je suggesties naar dezomervan2020@hln.be

JOE-dj’s Sven Ornelis en Anke Buckinx zorgen voor de perfecte soundtrack. Ze starten om 18 uur, en tellen tegen 20 uur samen af naar “De Anderhalve Meter Borrel”. De party gaat daarna nog tot 21 uur door op de radio, via DAB+ of de Joe app.

Vergeet die avond zeker ook geen foto’s of video te maken van hoe jullie ‘De Anderhalve Meter Borrel’ gevierd hebben. Op HLN zal iedereen zijn beelden kunnen opladen. Chin chin!