Nu al borrelinspiratie voor vrijdag: snelle en makkelijke cocktails met honing David Devriendt

17 juni 2020

17u25 0 Nina kookt Deze vrijdag nodigen Het Laatste Nieuws en JOE heel Vlaanderen uit voor ‘De Anderhalve Meter Borrel’. Maar geen geslaagd feestje zonder iets deftigs in het glas. Wij geven je de hele week inspiratie voor de beste cocktails en mocktails, met telkens een ander zomers ingrediënt in de kijker. Vandaag: creëer een buzz met honing als zoetmaker.

Na bitter (roze pompelmoes) en zuur (limoen) is het hoog tijd voor wat zoet. Honing wordt steeds populairder in cocktails en mocktails, als alternatief voor geraffineerde suiker. Het is een natuurlijker product en lokaal bovendien. Afhankelijk van waar de bijen zich laven aan nectar, krijg je zo honing met lichte bloemensmaak of de smaak van bessen. Die subtiele florale toetsen vind je gewoonweg niet in suiker. Wel opgelet: honing is een dierlijk product, dus blijf er van weg als je vegans in het gezelschap telt, en sommige mensen zijn er zelfs allergisch voor. Geef dus altijd zeker aan je gasten mee dat er honing in je cocktail zit. Anders loop je het risico dat de borrel in mineur eindigt, en dat zou doodzonde zijn.

COCKTAIL : Filipino 75

Over dit drankje: De ster is de Don Papa 7 years. De Filipijnse premium small-batch rum rijpte zeven jaar lang in Amerikaanse eiken vaten. Hij heeft smaken van vanille, gekonfijt fruit en honing. De extra honing gaat er dus perfect mee samen. Champagne geeft de cocktail een sprankeltje.

Dit heb je nodig voor 1 glas

40 ml Don Papa 7-rum (in de drankenhandel en bij de cavist)

20 ml citroensap

15 ml honing

champagne

bloemsuiker

1 citroenschijfje

munt

Zo maak je het

Sprenkel een paar koffielepels bloemsuiker op een klein bord.

Ga met een citroenschijfje over de rand van een champagneglas en dop dan de rand van dat glas in de bloemsuiker.

Giet de rum, honing en citroensap in een cocktailshaker die gevuld is met ijs. Schud goed en giet alles in een glas.

Om af te werken, voeg je bovenaan champagne toe en een blaadje munt.

MOCKTAIL : Mango Piña Colada

Over dit drankje: De Belgische blogster Marta Majewska, beter bekend als Everyday Marta, ging aan de slag met de drie gloednieuwe mocktails van Materne op basis van puur geperst vruchtensap. Voor deze alcoholvrije creatie vertrok ze van de Piña Colada en voegde ze er nog wat tropicana aan toe met mango en honing. ‘De Anderhalve Meter Borrel’ met een Caraïbisch tintje.

Dit heb je nodig voor 4 glazen

300 ml Materne Piña Colada (te koop bij o.a. Carrefour Market, Cora, Spar, Match en Alvo)

1/2 rijpe mango

1 el honing

handvol ijsblokjes

limoen of ananas

Zo maak je het

1. Schil en snijd de mango in stukjes.

Doe de Materne Piña Colada, stukjes mango, de honing en het ijs in de blender en mix tot een glad mengsel.

Garneer met limoenpartjes of stukjes ananas.

Klink mee met De Anderhalve Meter Borrel

Het Laatste Nieuws en JOE nodigen je uit om deze vrijdag, 19 juni, om 20 uur stipt uit je kot – op anderhalve meter afstand uiteraard – te komen en samen met heel Vlaanderen het glas te heffen op de zomer van 2020!

Hoe je dat het liefste doet, is aan jou: alleen, samen met je gezin, de buren, de scouts, collega’s … Laat ons weten wat voor jou ‘De Anderhalve Meter Borrel’ speciaal maakt, en misschien komt HLN LIVE wel met jullie aftellen die vrijdag. Mail je suggesties naar dezomervan2020@hln.be

JOE-dj’s Sven Ornelis en Anke Buckinx zorgen voor de perfecte soundtrack. Ze starten om 18u, en tellen tegen 20u samen af naar “De Anderhalve Meter Borrel”. De party gaat daarna nog tot 21u door op de radio, via DAB+ of de Joe app.

Vergeet die avond zeker ook geen foto’s of video te maken van hoe jullie ‘De Anderhalve Meter Borrel’ gevierd hebben. Op HLN zal iedereen zijn beelden kunnen opladen. Chin chin!