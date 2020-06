Nu al borrelinspiratie voor vrijdag: bestel een kant-en-klare Belgische cocktailbox David Devriendt

16 juni 2020

17u05 0 Nina kookt Nu vrijdag nodigen Het Laatste Nieuws en JOE Vlaanderen uit voor ‘De Anderhalve Meter Borrel’. Maar geen geslaagd feestje zonder iets deftigs in het glas. Wij geven je de hele week inspiratie voor de beste cocktails en mocktails, met telkens een ander zomers ingrediënt in de kijker. Vandaag: limoen, als opfrisser in een kant-en-klare Belgische cocktailbox. Handig!

Cocktails maken is een leuke bezigheid, maar vergt ook wel wat werk: ingrediënten sprokkelen, siroopjes maken, alles mooi afmeten en stevig schudden. Voor wie liever een paar stappen skipt, is er nu de cocktailbox, met kant-en-klare creaties die je op het moment zelf alleen nog in het glas moet gieten met wat ijs.

Snel bestellen!

Cocktail Maison is een Belgisch initiatief van vier topbartenders. Medeoprichter Lou Claessens: “Wij maken ready to drink-cocktails die perfect gebalanceerd en afgemixt zijn. Er zitten telkens twee ‘no-cocktails’, zonder alcohol, en twee ‘low-cocktails’ – met een laag alcoholpercentage – in het aanbod. Bestellen doe je per pakketje van twee. Zo kan je zelf onderling combineren. Wie wil klinken met zijn bubbel van tien, kan zo vijf pakketjes bestellen.” Een pakketje van twee cocktails kost 20 euro (inclusief verzending).

Snel zijn is de boodschap. Je plaatst je bestelling best vandaag nog via cocktailmaison.be, want woensdag wordt alles verzonden zodat alles zeker op tijd aankomt voor de start van het weekend (en onze borrel).

COCKTAIL

Peachy Harvey

Over dit drankje: “Het is een vineuze cocktail, dus op basis van wijn”, zegt bedenker Hannes Desmedt, in een vroeger leven wijnsommelier maar nu cocktailcateraar en -consultant. “Meer bepaald een wijn gearomatiseerd met perzikbladeren en verse perzik, die nu helemaal in het seizoen is. Ik ben Kortrijkzaan, dus ik heb er ook de Kortrijkse gin Blind Tiger aan toegevoegd. Verder zit er ook witte porto in en dat zorgt voor een lager alcoholpercentage. Met zo’n low-cocktail proef je toch de complexiteit, maar kan je erna nog autorijden of de dag nadien gaan sporten. Harvey is trouwens de naam van mijn hondje en tevens de helft van de naam van mijn mobiele boozetruck ‘Harvey & Lewis’.”

Over het belang van limoen: “Naast zijn smaak die je nodig hebt om het zoet in een cocktail te balanceren, vervult het een heel belangrijke aromatische rol. Zodra je een limoen ruikt, begin je al te watertanden, creëer je speeksel en bereiden je smaakpapillen zich voor op die zurigheid. Het aromatische en frisse van limoen kan je maar moeilijk bereiken met een ander ingrediënt.”

MOCKTAIL

Tropical Tony

Over dit drankje: “Het is geïnspireerd op de Mai Tai, een op rum gebaseerde cocktail”, aldus Lou Claessens. “Ik maakte hem met STRYKK Not Rum, een gedealcoholiseerde rum. De tropische smaken zitten hem in de amandel en de limoen. Het zoetzure van de rum wordt er aromatischer en kruidiger door. Een ideaal drankje voor wie houdt van een daiquiri of een mojito.”

Over het belang van limoen: “In een cocktail is de balans tussen zuur en zoet en bitter en zoet heel belangrijk. En voor zuur en zoet kom je al heel snel uit bij limoen en citroen. Het zijn de godfathers van de cocktailingrediënten en hebben vooral een werkend doel. De rest van de botanicals en de spirits zorgen voor de echte signaturesmaak van een cocktail.”

Klink mee met De Anderhalve Meter Borrel

Het Laatste Nieuws en JOE nodigen je uit om deze vrijdag, 19 juni, om 20 uur stipt uit je kot – op anderhalve meter afstand uiteraard – te komen en samen met heel Vlaanderen het glas te heffen op de zomer van 2020! Hoe je dat het liefste doet, is aan jou: alleen, samen met je gezin, de buren, de scouts, collega’s … Laat ons weten wat voor jou ‘De Anderhalve Meter Borrel’ speciaal maakt, en misschien komt HLN LIVE wel met jullie aftellen die vrijdag. Mail je suggesties naar dezomervan2020@hln.be

JOE-dj’s Sven Ornelis en Anke Buckinx zorgen voor de perfecte soundtrack. Ze starten om 18u, en tellen tegen 20u samen af naar “De Anderhalve Meter Borrel”. De party gaat daarna nog tot 21u door op de radio, via DAB+ of de Joe app. Vergeet die avond zeker ook geen foto’s of video te maken van hoe jullie ‘De Anderhalve Meter Borrel’ gevierd hebben. Op HLN zal iedereen zijn beelden kunnen opladen. Chin chin!

