Noma heropent als tijdelijk hamburgerrestaurant mvdb

17 mei 2020

23u40

Bron: The Los Angeles Times 0 Nina kookt Het coronavirus spaart ook Noma in Kopenhagen niet. Het invloedrijkste restaurant van het decennium waar topchef/mede-eigenaar René Redzepi de pannen roert, moest de afgelopen twee maanden verplicht dicht en heropent donderdag op volle kracht. Op het menu geen prijzige Nordic Cuisine, maar enkel burgers voor ieders budget. Reservaties zijn niet aan de orde.

Noma stond meermaals op één in de lijst van beste restaurants ter wereld. Michelin bekroonde de stek met twee sterren. Foodies uit de hele wereld kwamen voor de Nordic Cuisine waarbij reguliere ‘chique’ ingrediënten plaats moesten maken voor lokale en niet-alledaagse producten als zwammen, gefermenteerde bessen, mossen en zelfs insecten. Voor een tafeltje gold een maandenlange wachttijd én een vooraf betaalde reservering van niet zelden 400 euro.

De verplichte sluiting heeft Redzepi en co aan het denken gezet. Noma gooit het over een andere boeg en serveert cheese- en veggieburgers nu voor omgerekend amper 14 euro.“Wat moesten we serveren om onze identiteit te behouden, dacht ik”, verklaarde Redzepi aan de Los Angeles Times. “Een mierensalade met rauwe wortelen misschien? Nee, het gaat momenteel om samen te zijn, niet om proberen innovatief te zijn.” Redzepi wil hier tot nader orde mee doorgaan en heeft voldoende financiële reserve. In zijn zaak werken meer dan 80 medewerkers.

Geïnteresseerden krijgen picknickdekens en kunnen de burgers buiten oppeuzelen met enkele aangepaste wijnen. Het aangepast menu wordt mogelijk later nog uitgebreid.