Nogmaals bewezen: een plantaardig eetpatroon vermindert het risico op hart- en vaatziekten TVM

09 augustus 2019

12u02

Bron: Reuters 2 Nina kookt Volgens een nieuwe studie blijken mensen die veelal plantaardig eten 32% minder kans te maken op hart- en vaatziekten dan vlees- en viseters. Er werd voor dit onderzoek niet onderzocht hoe dat komt, al werd de verlaagde kans in andere studies al toegeschreven aan een lagere bloeddruk en een lager cholesterolgehalte, als gevolg van een plantaardig dieet.

Onderzoekers van de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore kwamen tot die conclusie nadat ze 3 decennialang het eetpatroon van 12.168 mannen en vrouwen tussen de 45 en 64 gevolgd hadden. Tijdens de studie stierven 5.436 proefpersonen, waaronder 1.565 aan hart- en vaatziektes.

De onderzochte mensen met een dieet rijk aan vlees en geraffineerde koolhydraten, hadden 31% tot 32% meer kans om te sterven aan hart- en vaatziekten en ook 18% tot 25% meer kans om te overlijden aan alle mogelijke oorzaken tijdens de studie. Ze bleken ook 16% meer kans te hebben op hartfalen, niet-fatale hartaanvallen en beroertes dan de deelnemers die geen of weinig dierlijke producten aten.

“Plantaardige diëten worden steeds populairder en onze studie vormt een goed bewijs dat dit goed kan zijn voor je gezondheid,” vertelt Casey Rebholz, co-auteur van de studie en onderzoeker aan de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. “Een belangrijke les die we hieruit kunnen trekken is dat mensen voldoende fruit, groenten en volle granen moeten eten en minder rood en verwerkt vlees”, aldus Rebholz aan Reuters.

Bloeddruk en cholesterol

Naar een oorzaak-verband werd hier niet gekeken, maar uit een studie van de University of Oxford uit 2013, waarvoor sinds de jaren 90 het eetpatroon en de fysieke gesteldheid van bijna 45.000 Engelsen en Schotten is gevolgd, bleek al dat plantaardig eten positief uitwerkt op de bloeddruk en cholesterol. Twee van de belangrijkste voorspellers van hartziekten. Ook verschillende andere (minder grootschalige) onderzoeken toonden in het verleden al aan dat vegetariërs een lager risico op hartziekten hebben dan alleseters.

Al stellen de onderzoekers meteen ook de focus moet liggen op plantaardig eten (veel fruit, groenten, zaden, peulvruchten, volkoren, granen, noten en zo weinig mogelijk dierlijke producten en geraffineerde suikers, nvdr.) en niet op het vermijden van vlees en vis. Een grootschalige studie van het Amerikaanse college van cardiologen toonde in 2017 namelijk al aan dat vegans of vegetariërs niet automatisch een gezonder hart hebben dan vleeseters, omdat ook andere voedingsmiddelen een grote invloed hebben.

Dat bevestigt ook voedingsdeskundige Hella Van Laer aan ons. “Door alle dierlijke producten te schrappen, kan het zijn dat je te weinig vitamine B12, eventueel ook ijzer en omega 3-vetzuren binnenkrijgt. Daarom ben ik geen voorstander van bijvoorbeeld vette vis, die boordevol omega 3 zit, volledig te bannen. Bovendien moet je er op toezien dat je voldoende plantaardige eiwitten eet om je spiermassa te behouden. Ik ben ook geen voorstander om gevogelte te schrappen of af en toe eens een kleine portie puur vlees.”