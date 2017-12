Elke dag vers Gesponsorde inhoud Nog smaakvoller dan pulled pork? Pulled duck, in deze wrap met mangosalade Aangeboden door Lidl

12u00 0 Nina kookt Pulled pork is overal momenteel, maar wist je dat je niet enkel varkensvlees op die smakelijke manier kan bereiden? Als het wat decadenter mag, moet je deze variant met eendenborst en een sinaasappelmarinade proberen: minstens zo heerlijk en veel verrassender. Combineer met mango in een wrap voor een maaltijd die lekker out of the box is.

Wat heb je nodig?

4 wraps

600 g eendenborst

1 sjalot, gesnipperd

sap van 3 sinaasappelen

geraspte schil van 1 sinaasappel

4 à 5 el abrikozenjam

3 el gehakte koriander

sap van 1 limoen

2 mango's

6 kerstomaatjes, in vier

zakje ijsbergsla

olijfolie

boter

peper en zout

Zo maak je het:

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Maak kruiselings ondiepe insnijdingen in de vetlaag van de eendenborst. Kruid met peper en zout.

2. Smelt een klont boter in een koekenpan op een matig vuur. Leg de filets op de velkant in de boter en geef het vlees een goudbruin korstje. Leg de filets in een ovenschaal, dek af met aluminiumfolie en zet minstens 45 minuten in de oven.

3. Breng het sinaasappelsap met de geraspte schil aan de kook. Roer er de jam onder. Bind de saus eventueel nog met maïszetmeel. Kruid met peper en zout.

4. Snij de mango's in kleine blokjes. Schep er het sjalotje, de koriander, het limoensap, de kerstomaatjes en een scheutje olijfolie onder. Kruid met peper en zout.

5. Haal de filets uit de oven, verwijder het vet en trek het vlees met twee vorken uit elkaar. Schep de sinaasappelsaus onder het vlees.

6. Verwarm de wraps in de microgolfoven. Beleg elke wrap met wat ijsbergsla, schep er 3 lepels pulled duck op en eindig met 2 lepels mangosalade. Rol de wrap op en serveer meteen.

Toch meer een fan van pulled pork? Onze zoete aardappelkoekjes met pulled pork zullen je zeker bevallen!

Lidl