Nog een reden waarom je het ontbijt beter niet overslaat

09u22

Bron: The Guardian, Time 0 Sylwia Bartyzel / Unsplash Nina kookt Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag, maar als die wekker 's ochtends vroeg gaat, durven we die raad wel eens in de wind slaan. Internationaal cardiologisch onderzoek werpt nu nog een extra reden op om toch uitgebreid te ontbijten. Niet-ontbijters hebben een grotere kans op vernauwende en verkalkende aders en dus hartaandoeningen, klinkt de conclusie.

Na een nachtje zonder eten en drinken is een stevig ontbijt een must om aangesterkt aan de dag te beginnen. Je trekt meteen je metabolisme op gang, krijgt energie om de dag te beginnen en de kans is kleiner dat je rond 10u in de koekenpot graait.



Aderverkalking

Amerikaanse wetenschappers voegen nog een extra argument om te ontbijten aan dat rijtje toe. Wie het ontbijt overslaat, heeft een grotere kans op verstoppingen in de aders, met een groter risico op hartaandoeningen tot gevolg. Zij zien een verband tussen niet ontbijten en de eerste tekenen van aderverkalking, waarbij de aders verharden of vernauwen. De Amerikaans-Spaanse studie werd gepubliceerd in de Journal of the American College of Cardiology.

Drie types ontbijters

Voor het onderzoek analyseerden de wetenschappers voedingsdagboeken van meer dan 4.000 Spaanse mannen en vrouwen tussen 40 en 54 jaar oud, verdeeld in drie groepen: zij die minder dan 5% van hun dagelijkse kilocalorieën uit het ontbijt halen (bijvoorbeeld enkel koffie of een stuk fruit), een tweede groep tussen 5 en 20% (een klein toastje of gebak) en een derde groep meer dan 20% (een uitgebreid, gebalanceerd ontbijt).

In de eerste twee groepen werd een hoger risico op hartaandoeningen vastgesteld. De eerste groep - die enkel ontbijt met koffie of een stuk fruit - bleek een 2,5 keer grotere kans te hebben op aderverkalking. Bij hen waren al symptomen van vernauwende en verharde aders te zien. Over het algemeen hadden de eerste twee groepen ook een bredere heupomtrek, een hoger BMI, hogere bloeddruk en hogere cholesterolwaarden.

Geen oorzaak-gevolg verband

Een belangrijke kanttekening bij dit onderzoek is dat er geen rechtstreeks oorzaak-gevolg verband aangetoond kan worden. Zo hadden mensen uit deze studie die het ontbijt overslaan over het algemeen een minder gezonde levensstijl, met roken, alcohol en ongezond eten. Zij waren ook vaker obees of kampten met overgewicht. Toch bleef het verband tussen het ontbijt overslaan en aderverkalking overeind als factoren als leeftijd, geslacht, roken, drinken, cholesterol en heupomtrek buiten beschouwing werden gelaten. "De belangrijkste boodschap van deze studie is dat het ontbijt overslaan een teken kan zijn van een ongezonde levensstijl, die gelinkt is aan aderverkalking. Mensen bijbrengen wat gezond is - inclusief een uitgebreid en voedzaam ontbijt - kan de 'tsunami' van diabetes en hartziekten mogelijk inperken."



