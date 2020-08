Elke dag vers Gesponsorde inhoud Nog beter dan aan de kust: huisbereide mosseltjes met kraakverse salade en salsa

17 augustus 2020

Wij Belgen zijn echte gewoontedieren. Als we mosselen eten kiezen we haast zonder nadenken voor een klassieke bereiding met witte wijn. Terwijl er nog zo veel andere overheerlijke opties zijn! Zoals deze healthy salade met mosseltjes, crunchy croutons en salsa verde.



Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

100 g gemengde sla

bussel radijzen

bosje peterselie

bosje basilicum

bosje tijm

200 g kerstomaten

200 g gegrilde paprika (bokaal), in reepjes

2 sneetjes bruin brood

100 g spinazie

1 el mosterd

1 eiwit

2 kg mosselen

1 rode ui, in halve ringen

olijfolie

peper en zout

Zo maak je het:

Maak de mosselen schoon. Stoof de ui even aan in olijfolie. Voeg de mosselen toe, kruid met peper en zout en laat ze afgedekt op hoog vuur koken tot ze open zijn. Haal de mosselen vervolgens uit hun schelp.

Verwarm de oven voor op 180°C. Doe de kerstomaten in een ovenschaal en bedruppel met olijfolie. Kruid met peper en zout en zet ze 5 minuten in de oven. Snij de radijsjes in kwartjes. Doe de peterselie, basilicum, tijmblaadjes, spinazie, mosterd, eiwit en een scheut olijfolie in een blender. Kruid met peper en zout en mix glad.

Snij het brood in blokjes en bak ze in olijfolie goudbruin. Kruid met peper en zout en laat uitlekken op keukenpapier. Verdeel de gemengde sla, radijsjes, paprikareepjes en de gepofte tomaten over borden. Verdeel er de mosselen en croutons over en schep er een lepel salsa verde op. Werk af met een blaadje basilicum.

