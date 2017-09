NINA tipt: een koffiemok tegen jouw ochtendhumeur ND

10u54 22 Mario De Koninck Nina kookt Een beetje moeite met deze dinsdagochtend? Niets dat een lekkere kop koffie niet kan oplossen. Zeker als die op haar beurt ook nog eens een lach op je gezicht kan toveren.

"Blijf van mijn oor!", de tekst op deze leuke koffiemok past helemaal perfect bij dat ochtendhumeur, om het daarna met een glimlach weer te doen verdwijnen.



Het brein achter deze mok is cartoonist Mario De Koninck, die je nog kan kennen van deze striptekeningen over zijn dochters. Ook hier weer leverde zijn kroost inspiratie om creatief aan de slag te gaan. "Mijn vrouw wilde op het einde van het schooljaar, midden juni, onze jonste dochter Lena een mok laten versieren met een terracottamarker, om die mok cadeau te doen aan haar kleuterjuf," vertelt Mario. "Ik ben dan zelf ook maar wat beginnen experimenteren met mokken en markers, en zo kwam het idee tot stand."



Mario plaatste een foto van zichzelf met zijn mok-ontwerp op zijn Facebookpagina, en het regende meteen positieve reacties én aanvragen om ook zo'n mok te laten maken. Zelf ook interesse in een vrolijke koffiemok? Een exemplaar kost € 15, exclusief verzendingskosten. Bestellen kan door een mailtje te sturen naar info@aaargh.be. Grotere bestellingen plaatsen - eventueel met bedrijfslogo - behoort ook tot de mogelijkheden.

Mario De Koninck