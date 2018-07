NINA summer challenge: een week lang Instagramwaardig koken Liesbeth De Corte

29 juli 2018

11u03 0 Nina kookt Je elke dag zo piekfijn als een prinses kleden, een okseldetox uittesten, tien minuten per dag mediteren of een week op Crocs lopen. Wordt je leven écht beter van de nieuwste online hypes of niet? Onze redactie test het de hele zomer voor je uit. Deze week: elke dag een Instagramwaardig gerecht te bereiden.

Het is haast onmogelijk om Instagram te openen zonder iets te zien dat je meteen naar binnen wil werken. Want tjah, naast foto’s van katten en exotische vakanties werken die smoothie bowls, avocadotoasts en alle andere culinaire plaatjes gewoon. Dat bewijst ook #foodporn, die met meer dan 167 miljoen posts ongetwijfeld een van de populairste hashtags is op het sociale medium.



Ik kan daar alleen maar respect voor hebben. Het is al vaak gebeurd dat ik uit eten ga met vrienden en op het moment dat ik mijn vork in mijn smakelijk bord plant, mijn tafelgenoten zich in vreemde bochten buigen om een foto te maken. Wat kan ik zeggen, ik ben een bourgondiër pur sang. Foodbloggers zijn al helemaal een onbegrijpelijk fenomeen. Je eerst staan uitsloven achter de kookpotten om dan nog – met een grommende maag, gok ik – een heuse fotoshoot te houden. Hoe hou je dat vol? Haal je daar dan ook plezier uit? Smaakt je eten des te lekkerder, of moet je het net altijd stellen met een koud bord? (Want ja, die fotoshoot neemt best wat tijd in beslag.) De bourgondiër moest het onderspit delven voor de nieuwsgierigaard in mij, en ik besloot om eens de proef op de som te nemen.



Omdat ik absoluut géén keukenprinses ben, noch een professionele fotograaf, zat er niets anders op dan eerst enkele muzes te zoeken en me te verdiepen in enkele blogs. Iets wat meteen opviel? Bij elke feed hoort duidelijk een kleurenpalet. Mijn eerste taak was dus vijf recepten kiezen, eentje voor elke dag, die mooi samen passen. Mijn aanvankelijk enthousiasme (roze en wit!) werd al snel getemperd bij het gebrek aan receptjes. Uiteindelijk ging ik voor geel en groen, zomers, toch?

Dag 1: courgetti met rode pestoroomsaus

“Gaat dat elke dag zo zijn?”, zuchtte het lief. Even schetsen: we wonen tijdelijk in het huis van mijn grootmoeder, inclusief alle vintage meubels, ouderwetse tegelvloer en Jezusbeelden en allerlei kruisjes aan de muur. Vind dan maar eens de juiste plek om een Instagramwaardige foto te kieken. Uiteindelijk werd het de marmeren vensterbank. Terwijl ik op een stoel kroop, werd het lief verplicht om de gordijnen uit de lens te houden en kwam zijn meest hangry kantje dus naar boven.

Recept komt van foodblogster Helen Verhelst. Je kan haar gerechten bekijken op haar Instagramaccount.

Dag 2: crunchy frietjes van zoete aardappel

Tijd om het lief te paaien met één van z'n favoriete gerechten: zoete aardappelfrietjes. Maar om het kommetje te vullen, moet je er veel snijden, écht veel. Daar had ik stiekem geen zin in, en en plus, dat zouden we nooit met twee opkrijgen. De oplossing? De onderkant van het kommetje vullen met propjes keukenpapier.

Recept komt van food & lifestylefotograaf Marta Majewska. Je kan haar foto's en gerechten bekijken op haar Instagramaccount en blog Everyday Marta.

Dag 3: toast avocado

Uiteraard kan het populairste gerecht op Instagram niet ontbreken in dit rijtje.

Recept komt van vegan foodie Camille Dubois. Je kan haar gerechten bekijken op haar Instagramaccount en blog Beets & Roots.

Dag 4: mangolicious smoothie bowl

Nog zo'n topper die altijd succes heeft: de smoothie bowl, oftewel de gezonde versie van fruitpap.

Recept komt van vegan blogster Elisabeth Zulma Van Lierop. Je kan haar gerechten bekijken op haar Instagramaccount en blog Plantbased.

Dag 5: gehaktballetjes met rode Thaïse curry en pindasaus

Een einde in mineur, zo kan je deze foto wel noemen. Eerlijk waar: het was een streling voor de tong, maar not so much voor je ogen. Niet alleen had ik véél minder saus, ook hadden de groenten een vuile, donkergroene kleur. Hoe blogster Alexia er in is geslaagd om de broccoli, spinazie en peultjes zo frisgroen te houden, is me een raadsel.

Recept komt van blogster en auteur Alexia Stevens. Haar gerechten kan je bekijken op haar Instagramaccount en blog Must Be Yummy.

Wat ik na één week heb geleerd

Mooie foto's maken van je eten is écht niet gemakkelijk. Zoveel is duidelijk. De kleuren zijn vaak veel te flets en over de compositie, toppings en eventuele attributen moet nagedacht worden. En no way dat je meteen tevreden bent met die eerste foto. Enkele handige weetjes voor als je zelf aan de slag wil gaan. (Succes!)

1. Voor wie z'n Instagramfeed wil uitbreiden met food foto's, wordt het héél moeilijk om last minute de supermarkt binnen te springen. Op voorhand een uitgebreide boodschappenlijst maken van alle spulletjes die je nodig hebt is geen overbodige luxe.

2. Vanaf je gerechtje klaar is, gaat het snel. Neem nu de smoothie bowl. De aardbeien, bosbessen en kokosschilfers lagen er amper op, of ze begonnen al te zinken in de gele massa. Goed voorbereid te werk gaan en op voorhand de setting klaar arrangeren is de boodschap.

3. Investeer in leuke accessoires. Van gouden bestek tot servies, houten en marmeren snijplanken en servetten in alle kleuren van de regenboog: hoe meer je er hebt, hoe beter. Dat vindt ook Alexia, van de blog Must Be Yummy. "Ik wissel af en toe eens af van bord of accessoires om de kleuren van een gerecht beter te laten uitkomen", vertelt ze. "Ook wat groen, zoals munt, basicilicum, koriander of limoen, kan wonderen doen."

4. Probeer om zo veel mogelijk natuurlijk licht te gebruiken. Het is de gouden tip van vele fotografen. "Ga zeker niet buiten in de volle zon staan, want dan krijg je enorm veel schaduw en te harde contrasten", raadt Elisabeth Van Lierop aan. "Licht is ontzettend belangrijk", zo valt Helen Verhelst haar collega bij. "Je eten kan er nog zo goed uitzien, een flits of donkere belichting kan veel verpesten. Zet je dicht bij een raam en ga ervoor!"

5. Nog zo'n tip waar alle foodies het over eens lijken te zijn: overdrijf niet met filters. Om de eenheid van je feed te bewaren, gebruik je best bij elk plaatje dezelfde filter. Ikzelf heb Lark gebruikt op Instagram om de felheid van de kleuren een tikje te versterken. Nooit voor de volle 100 procent, want dan wordt de foto véél te fake. Dat is trouwens de gouden raad van Camille Dubois. "Gebruik telkens dezelfde preset. Daarna kan je per foto de saturatie, helderheid, schaduwen etc. ook nog lichtjes aanpassen. Het is vooral belangrijk dat de kleuren waarheidsgetrouw blijven. Het is niet de bedoeling dat een blad sla er plots grijs of appelblauwzeegroen uitziet."

6. Pas op voor voedselverspilling. Al die extra toppings zijn leuk en wel, en dat stukje appelsien, avocado of limoen kan de kleuren van je foto nog mooier doen uitkomen, maar wat doe je met de rest? Hou hier rekening mee. Reserveer het als dessert of bewaar de restjes desnoods nog in de koelkast.