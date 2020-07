Elke dag vers Gesponsorde inhoud NINA Kookt: Tijm-citroenkip met lauwwarme salade en krieltjes Aangeboden door Lidl

02 juli 2020

Nina kookt Er bestaan wel 101 manieren om kip klaar te maken. Maar deze nostalgische bereiding met citroen, tijm en witte wijn steekt er met kop en schouders bovenuit. Serveer met krieltjes en lauwwarme salade op regenachtige dagen, of laat de bijgerechten afkoelen voor een meer zomerse sfeer.

Wat heb je nodig? (voor 4 personen)

6 kippenonderbouten

2 citroenen

1 sjalot, gesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

1 stengel selder, in blokjes

6 takjes tijm

1 tomaat, in blokjes

250 g Parijse champignons, gehalveerd

200 ml witte wijn

200 ml kippenbouillon

1 krop sla

150 g gedroogde ham

150 g erwtjes, diepvries

400 g krieltjes

1 el gedroogde tijm

boter

zonnebloemolie

peper en zout

Zo maak je het:

1. Kruid de kippenonderbouten met peper en zout en bak ze rondom goudbruin in olijfolie en een klontje boter. Voeg het sjalotje, de look, tijm en selder toe. Rasp er de schil van 1 citroen bij. Knijp beide citroenen boven de kip uit en laat 3 minuten verder bakken.

2. Blus de kip met de witte wijn en de bouillon en laat 40 minuten sudderen. Voeg de laatste 15 minuten de tomaten toe.

3. Halveer de krieltjes en kook ze beetgaar in licht gezouten water. Snij ondertussen de krop sla in repen. Snij ook de ham klein. Roerbak de ham 2 minuten in wat boter. Voeg de champignons toe en bak goudbruin. Schep er de sla onder en laat wat slinken. Voeg dan de erwtjes toe en bak nog 3 minuten verder. Kruid met peper en zout.

4. Giet de krieltjes af en bak ze mooi goudbruin in olijfolie. Kruid met de gedroogde tijm, peper en zout. Serveer de citroen-tijmkip met de lauwwarme salade en de krieltjes.

