Nieuwe richtlijn voor gezonde lunch op school: dit stop je wél in de brooddoos van je kind TVM

29 januari 2019

Salami of ham op je (wit) broodje? Een smos of martino? Opties die scholen beter zo veel mogelijk weren van het menu volgens de nieuwe gids voor scholen van het Vlaams Instituut Gezond Leven waar we hier over schreven. Maar wat stop je dan wél in de brooddoos van je kinderen? Enkele makkelijke en gezonde alternatieven.

Het samenstellen van een gezonde en lekkere brooddoos mag dan veel werk lijken, dat hoeft het helemaal niet te zijn. Je moet absoluut geen uren staan zwoegen op ingewikkelde traktaties die je van Pinterest haalt. En bovendien is de kans groot dat je kind zijn of haar brooddoos toch onaangeroerd laat als je er al te gekke dingen in stopt. Die edamame bonen en andere superfoods mag je dus achterwege laten. Kies voor vertrouwde ingrediënten die je kind lust en let op dat je voldoende varieert, dan zit je goed.

Zelf nemen we maar wat graag restjes mee van de vorige avond, dus waarom stop je die ook niet in de brooddoos van je kinderen? Als je ’s avonds toch aan het koken bent, kun je bijvoorbeeld wat extra groenten zoals bloemkool of sperzieboontjes maken zodat je die de dag erna kunt meegeven. Of snij komkommer in stukjes en doe er kerstomaatjes bij. Makkelijk en bijna alle kinderen lusten het. Doe die in aparte potjes en smeer er nog bruine boterhammen met bijvoorbeeld kaas bij. Of doe bijvoorbeeld roomkaas op brood en plet de groenten er bovenop. Klein beetje peper en zout erbij en de gezonde lunch is klaar.

Of maak zelf een gezonde(re) versie van de favoriete lunch van je kinderen. Zijn ze bijvoorbeeld verknocht aan boterhammen met choco? Leg er dan plakjes aardbeien bovenop. Of maak zelf een smos kaas en hesp, maar dan met bruin brood en zonder mayonaise. Pindakaas en banaan is ook zo’n combinatie waar bijna alle kinderen van zullen smullen en die ook nog eens gezond is. Net als kipfilet met avocado. Door je kinderen te betrekken bij het maken van de brooddoos, zullen ze die de dag erna trouwens met extra plezier opeten. Vraag wat zij willen eten en maak er dan een gezonde versie van.

Belangrijk is vooral om het gezonder maken van de brooddoos geleidelijk aan te pakken. Laat ze bijvoorbeeld thuis eerst eens hummus proeven voor je het hun meegeeft als lunch. Hen pushen om dingen te eten die ze niet lusten, werkt toch alleen averechts. En als ze pakweg geen hummus lusten, zijn ze misschien wel fan van een ander groentensmeersel zoals artisjokkentapenade.

Hier moet je zeker op letten

- Kies altijd voor bruin brood, in wit brood zit letterlijk niets dat bijdraagt.

- Er moet altijd iets van groenten en/of fruit in de brooddoos zitten.

- Laat mayonaise en andere dressings achterwege.

- Gebruik niet al te veel boter.

- Zorg voor variatie en stop dus niet elke dag boterhammen met kaas en tomaat in de brooddoos.

- Let op de vleesinname, daar zit namelijk veel zout en vet in.

- Geef een flesje water (liefst hervulbaar) mee.